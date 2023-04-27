ОЛЬГА БУЗОВА — НОВАЯ ГЕРОИНЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ GM

26 апреля в эфире музыкальных телеканалов и на всех цифровых площадках состоялась грандиозная премьера. Певица Ольга Бузова представила клип на песню на стихи Михаила Гуцериева «Верни». Эта песня стала четвёртой серией музыкальной кино-саги «Вселенная GM», автором идеи и продюсером которой является композитор Дарья Кузнецова.

Авторский сериал «Вселенная GM» состоит из музыкальных короткометражек, связанных историей одного магического артефакта. Слоган «Вселенной GM»: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Каждому из Героев, роли которых сыграли одни из самых ярких артистов шоу-бизнеса, волшебный артефакт помогает достичь желанных целей, но у каждого желания есть своя цена.

Четвёртая серия саги получила название «Верни». Исполнительницей песни и главной героиней музыкального кино-клипа стала Ольга Бузова. Волшебный медальон превратился в кольцо. Именно такой подарок получает Героиня: кольцо, как символ бесконечности способно управлять временем, о чём Ольга узнаёт на собственном опыте. Но что это? Романтичный скачок в прошлое или крутой поворот Вселенной вокруг собственной оси? Случайность или урок, оценку за который смогут получить только Героиня и её разбитое сердце? Как всё вернуть на свои места?

Партнёром Ольги Бузовой в клипе выступил актёр Государственного академического театра имени Моссовета, киноактёр Станислав Бондаренко (сериалы «Верни мою любовь», «Большое небо», «Стикер»). В клипе также состоялось два камео: продюсер Дарья Кузнецова и фотограф Даниил Величко сыграли сами себя.

Режиссёр видео: Алина Верипя.

Для Ольги Бузовой это первый опыт работы с поэтом Михаилом Гуцериевым: «Я так хотела вернуться в то самое время, где мы были счастливыми и вся жизнь была впереди. Жизнь, где были надежды и мечты, которые обязательно должны были сбываться. В клипе, подобного которому у меня ещё никогда не было, всё это реализовалось. Потрясающий партнёр Стас Бондаренко, ретро-автомобиль, квартира 90-х… Это надо увидеть!» — поделилась Ольга Бузова.

Верни тобой забытые закаты,

Где я и взгляд твой виноватый.

Сожгла меня любовь дотла

Под шум дождя.

«Мы с Олей столкнулись всего однажды на большом фестивале, и я видела, как она работает. Безусловный трудоголик, она меня этим восхитила. И я откликнулась. Мы встретились на студии, послушали песню, обсудили стихи. Песня ей понравилась: она лёгкая, летняя, вайб определённой эпохи. Это наша первая песня, но уже слышно насколько всё вокально красиво у Оли. Мне приятно, что я раскрываю её в музыкальном плане, как певицу», — рассказала Дарья Кузнецова.

Смотрите клип на музыкальных телеканалах и на официальной канале GutserievMedia в YouTube. Слушайте песню «Верни» в исполнении Ольги Бузовой в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.