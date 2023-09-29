В Минске 28 сентября состоялось заседание Экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2023–2024 годы. Ольга Галактионова, генеральный директор РОСИЗО и координатор сотрудничества музейного сообщества России и Беларуси, приняла участие в работе Совета и голосовании по выбору шорт-листа претендентов на победу.

На встрече были определены три кандидата на премию — они будут рекомендованы Высшему Государственному Совету Союзного государства. Премия присуждается раз в два года за проекты в области искусства и культуры, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России. Всего вручается три премии по пять миллионов российских рублей.

В этот раз на соискание премии были номинированы пять проектов. От России — Виктор Захарченко, генеральный директор Кубанского казачьего хора за создание музыки к таким песням, как «Беларусь», «Русь» и другие, и авторский коллектив проекта «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства» в составе: директор Государственного музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк, директор Белорусского государственного архива научно-технической документации Александр Запартыко, старший научный сотрудник Государственного музея «Смоленская крепость» Демьян Валуев.

Среди претендентов от Беларуси — коллектив, создавший музей в мемориальном комплексе «Хатынь»: главный архитектор института «Белгоспроект» Виктор Скробот, художник-монументалист Андрей Петкевич и директор Национального исторического музея Беларуси Александр Храмой; главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Александр Анисимов за цикл концертов, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне; член Союза писателей Беларуси, историк Владимир Лиходедов — за создание и реализацию историко-просветительского проекта «Бацькаўшчына».

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова отметила, что РОСИЗО выполняет особую функцию по созданию международных межмузейных связей и междисциплинарных проектов.

«Совместные мероприятия в области культуры Союзного государства, их масштабирование и популяризация приобретают сегодня особую актуальность. У России и Беларуси общее культурное наследие и огромный творческий потенциал — их важно не только сохранять, но и развивать, создавая общие смыслы и нравственные ориентиры», — сказала Ольга Галактионова.

Впервые премия была присуждена в 2002 году. Среди ее лауреатов — актеры Алексей Петренко, Александр Калягин, Ростислав Янковский и Валерий Гостюхин, композитор Александра Пахмутова, драматург Алексей Дударев, писатель Иван Шамякин, художники Михаил Савицкий и Георгий Поплавский. Решение о присуждении премий принимает Высший Государственный Совет Союзного государства. Награду, как правило, вручает Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске».

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