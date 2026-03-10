Ольга Кабо и Николай Добрынин по ту сторону «Границы миров»

В новых сериях герои секретной службы «Граница миров» столкнутся с древними вампирами, японской лисой-оборотнем, суккубом, болотницей, рыцарем, безголовой нечистью, банным духом, домовым, великаном, эльфом и другими существами из Тёмного мира.

«В этом сезоне больше экшена и динамики, — рассказывает Николай Добрынин, сыгравший главу службы Никитича. — Помню два плодотворных дня с участием рыцаря, от которого скрываются наши с Ольгой Кабо герои. Вот это было здорово, набегался в своё удовольствие».

В продолжении сериала Ольга Кабо появится в роли супруги Никитича. «Согласилась сразу, когда узнала, что Николай играет мужа моей героини. Просто очень важно, чтобы партнёр был профессиональным, талантливым и настоящим, как Коля, — признаётся актриса. — Думаю, сказочность должна присутствовать в каждой истории, а «Граница миров» ещё и добрая история. Хочется жить с позитивом и смотреть такое же кино».

Главным сюрпризом для зрителей станет перевоплощение Людмилы Николаевны, которая внезапно получает новое тело. «Мне очень важно было сохранить образ, созданный Аней Снаткиной. Конечно, мы совсем не похожи, но, кажется, получилось уловить её внутренний стержень, стать и характер, — говорит Анна Глаубэ. — Внешне я тоже изменилась, ведь моя героиня — голубоглазая блондинка с выдающимися формами. К парику и линзам привыкла быстро, а пушап добавлял неудобств, но и комплиментов тоже».

Съёмки проходили в бизнес-центре, где воссоздали новый офис «Границы миров», в кинопарке «Москино» и Подмосковье. В числе локаций и памятники архитектуры: дворец в музее-заповеднике «Царицыно», ставший вампирской резиденцией, и ротонда усадьбы Братцево в роли портала Тёмного мира.

«Мы искали наиболее кинематографичные локации и порой заглядывали в непроходимые места, которые не находят и приложения для поиска такси. Снимали и в лесах, и на болоте, и в заброшенных усадьбах, — вспоминает продюсер Константин Маньковский. — История стала ещё зрелищнее и драматургически интереснее. Ведь у сотрудников «Границы» появилось больше проблем и финальная угроза, когда нужно спасти мир».

Погони в Темнолесье, вампирская коронация, ритуалы на ведьминой горе, разгадки древних рун, поиски пещеры с саркофагами и другие приключения ждут героев. Среди самых массовых и зрелищных сцен сезона — бал нечисти при участии ста человек и турнир по стрельбе из лука, в котором пятьдесят актёров примерили эльфийские уши.