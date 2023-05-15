Ольга Кормухина надеется, что «Культурная столица года» вернет Нижнему Новгороду музыкальное лидерство

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина поддержала свой родной город Нижний Новгород, который участвует в конкурсе на звание «Культурной столицы года».

Певица призналась, что наиболее яркие воспоминания и впечатления от Нижнего Новгорода у нее связаны с работой в Михайло-Архангельском соборе, где раньше был расположен Музей воинской славы 1612-1812 годов.

- Музей находился на территории Нижегородского Кремля, а теперь это вновь собор, - рассказала Ольга Кормухина. - В его центре находится могила Козьмы Минина — нашего знаменитого земляка. Ежедневно проводя экскурсии по этому собору и рассказывая по нескольку раз

в день об этом великом человеке, я впитала истинный, на мой взгляд, дух патриотизма. Я даже на себя примеряла доспехи воина 1612 года, которые, кстати говоря, мне были впору. Доспехи оказались тяжелыми и весили 16 килограмм. А меч я вообще поднимала с трудом, потому что он весил больше десяти килограмм. Удивительно, как люди могли махать им направо и налево.

Много ярких впечатлений у Ольги Кормухиной связано с музеем деревянного зодчества «Щелоковский хутор», который ее мать создала с нуля, по бревнышку, включая уникальные сельские дома и храмы, построенные без единого гвоздя. Этот музей показывали в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

- Ну и, конечно, наш знаменитый «Гребешок», где я распевала свой голос. Это место находится на откосе самой высокой точки в районе моста как раз напротив слияния Оки и Волги, - напомнила Ольга Кормухина. - В Нижнем Новгороде это своеобразное «место силы» - и, думаю, не только для меня. Мне очень нравилось там петь, мы бродили с друзьями и орали во все горло. Помню, пели «Как молоды мы были», особенно — вот этот куплет, где Александр Градский уходил наверх: «Первый тайм мы уже отыграли». Спустя много лет я узнала, что ровно на этом же месте тренировали свои глотки Федор Шаляпин и Максим Горький, крича лодочникам на тот берег. Причем Горький часто побеждал.

Основные надежды Ольги Кормухиной на участие Нижнего Новгорода в конкурсе «Культурная столица» года связаны с тем, что это поможет городу восстановить славу музыкальной столицы.

- Раньше мы и считались одной из культурных столиц — наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Баку, потому что основным поставщиком талантливых музыкантов в лучшие коллективы страны был Горький, - отметила Ольга Кормухина. - В частности, меня, например, забрал именно из моего родного города в свой оркестр Олег Леонидович Лундстрем, прослышав обо мне от московских музыкантов. Многие мои земляки до сих пор играют в самых известных коллективах нашей страны. Но, к сожалению, эта ниточка прервалась. Мне бы очень хотелось ее восстановить. Для этого одним из первых городов, куда я еду с Академией современной музыки, будет как раз Нижний Новгород, где мы организуем огромный концерт в парке «Швейцария». Мне бы очень хотелось, чтобы Нижний Новгород опять стал одним из самых привлекательных регионов в плане музыкальных событий. В советское время у нас проводили много фестивалей, и мне бы хотелось, чтобы благодаря «Культурной столице года» это вновь стало нашей визитной карточкой.

Заявки на федеральный конкурс готовят 15 городов, среди которых Нижний Новгород, Новосибирск и Пенза. Со дня на день список может пополниться еще несколькими претендентами на звание «Культурной столицы года 2024».

Прием заявок на конкурс завершится в 23.00 15 мая 2023 года. После этого их рассмотрят эксперты - 10 авторитетных деятелей в сферах культурной политики, урбанистики, государственного управления, образования и креативных индустрий. Финалисты будут определены в июле решением оргкомитета по итогам работы экспертного совета. Объявлению победителя будет посвящена торжественная церемония в Москве уже этой осенью.

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

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