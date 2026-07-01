Ольга Любимова: «#СВОёКИНО — ключевая площадка для создания патриотического кино на основе реальных историй героев»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») в четвёртый раз реализуется программа #СВОёКИНО, направленная на создание востребованных кино- и медиапроектов, посвящённых тематике специальной военной операции. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. По итогам программы лучшие работы традиционно будут представлены на ведущем российском питчинге военно-патриотического кино.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила значимость данной инициативы:

«Программа #СВОёКИНО сегодня — одна из ключечных площадок страны, где создаётся патриотическое кино. Она объединяет молодых и уже опытных кинематографистов с непосредственными участниками событий — ветеранами специальной военной операции, членами их семей, очевидцами, волонтёрами. Вместе они работают над кинопроектами, в основу которых ложатся реальные истории и переживания бойцов, их героический опыт. Эта программа помогает участникам и ветеранам СВО не только делиться своими подвигами, болями, надеждами, но и адаптироваться к мирной жизни, а также вносить личный вклад в сферу культуры».

В рамках первого модуля программы на площадке Академии собрались 54 участника из 18 субъектов Российской Федерации. В течение недели под руководством профильных экспертов киноиндустрии они разрабатывали собственные концепции полнометражных и короткометражных игровых и документальных лент, сериалов и иных медиапроектов. Практически все работы основаны на реальных событиях СВО, при этом значительная часть представленных историй носит автобиографический характер и отражает личный опыт самих участников программы.

Студент режиссёрского факультета Московского международного университета Глеб Коваленко представил проект «Медведь», в основу которого легла реальная история его старшего брата Александра. По словам молодого режиссёра, брат добровольно ушёл на фронт, служил медиком-снайпером и погиб при спасении раненых сослуживцев. Глеб Коваленко подчеркнул:

«Это настоящая история моего брата. Он был футбольным болельщиком, немного хулиганил, но всегда помогал и защищал слабых. В 2024 году Саша решил подписать контракт и отправился на СВО. Он помогал эвакуировать ребят с поля боя. Во время выполнения боевого задания, зная, что на них идёт атака с воздуха, он не бросил раненых товарищей. Главная идея моего будущего фильма, которую я хотел бы донести до зрителя, — никогда не бросать своих».

Автор отметил, что его инициатива получила положительную оценку экспертов, и в ближайшее время он приступит к написанию полноценного сценария с намерением выйти на финальный питчинг #СВОёКИНО.

Руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида» Владислав Миронов сообщил о существенном расширении программы в текущем году:

«К нам приехали не только сами участники СВО, ветераны боевых действий, но и члены семей тех, кто находится «за ленточкой» и тех, кто погиб на фронте. Каждый из участников программы привёз свою историю, которую в перспективе можно экранизировать. Изменилась в этом году и структура образовательной программы: если ранее у нас был один модуль, теперь мы решили разделить её на три этапа, чтобы у участников была возможность представить на финальном питчинге не только идеи и концепции своих проектов, но и уже написанные сценарии, уделить больше времени проработке историй. Это делается для того, чтобы ускорить процесс создания фильмов, быстрее выйти на партнёров и уже подойти непосредственно к кинопроизводству. Мы видим, что и у профессиональных кинематографистов, и у прокатчиков, и у онлайн-платформ, и у телеканалов есть большой спрос на кинопроекты на тему специальной военной операции. И наша цель — дать возможность носителям этого опыта — опыта СВО с одной стороны, и профессионалам киноиндустрии с другой — объединиться и донести до зрителя истории реальных героев».

По итогам первого модуля состоялся предварительный питчинг, в ходе которого экспертам были презентованы 29 игровых, 1 анимационный и 16 документальных проектов, а также 2 медиапроекта. Представленные работы направлены на художественное осмысление таких тем, как патриотизм и подвиг, труд, спорт, детство и семейные ценности, межкультурное сотрудничество, сохранение исторической памяти и культурного наследия, восстановление городов, а также реабилитация и социальная адаптация участников СВО.

В рамках дальнейшей реализации программы предусмотрены ещё два модуля: с 1 по 31 июля пройдёт онлайн-этап, нацеленный на доработку концепций и написание сценарных материалов под руководством наставников и редакторов. Завершающим этапом станет финальный питчинг, где участники представят готовые концепции и получат обратную связь от государственных и общественных деятелей, руководителей грантовых конкурсов и институтов поддержки, а также от представителей кинопроизводственных компаний, телеканалов и онлайн-кинотеатров.

Ключевым партнёром программы #СВОёКИНО выступает Институт развития интернета (ИРИ). В числе экспертов программы — декан Высшей школы креативных индустрий РЭУ имени Г. В. Плеханова, продюсер и сценарист Дмитрий Котов; заместитель декана Высшей школы креативных индустрий РЭУ имени Г. В. Плеханова, руководитель Центра кинотехнологий, продюсер Мария Созинова; ответственный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Бушуева; сценарист, редактор, преподаватель драматургии Анастасия Каскевич; старший партнёр сценарного бюро «Киноархитектура», продюсер кинокомпании «Мувигоу» Роман Картушин; продюсер, генеральный директор Тюменской киностудии, член Союза кинематографистов РФ Максим Габула; генеральный директор студии «ТРИЭМ», режиссёр, сценарист Михаил Музалевский; автор и продюсер RT.Док, военкор Ольга Кирий и другие.

Программа #СВОёКИНО проводится в Академии «Меганом» с 2023 года; за этот период её участниками стали более 200 человек. Среди проектов, презентованных на питчингах в разные годы, уже вышли на широкие экраны художественные военные драмы «20/22», «Малыш», популярные сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь», «СВОИ», «Центурия» и другие.