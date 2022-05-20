Олигарху заблокировали счета… На ТНТ и PREMIER начались съемки нового сериала

18 мая стартовали съемки нового сериала ТНТ и PREMIER «Бедный олигарх» о богатом бизнесмене, который внезапно оказывается беднее своей прислуги.

По сюжету комедии, олигарх Виктор живет прекрасной, богатой жизнью: у него есть яхта, частный самолет, недвижимость по всему миру, бизнес в разных сферах. Но в одно черное для Виктора утро он просыпается нищим: все счета заблокированы, недвижимость арестована, консультанты не отвечают на звонки. Виктор оказывается в списках тех, кто еще не скоро поест устрицы в Монако.

В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выжить. А для этого придется сделать многое: превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.

Режиссером проекта стал Гайк Асатрян, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Тина Канделаки, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Борис Ханчалян и Аркадий Водахов. В главных ролях: Владимир Сычев, Максим Лагашкин и другие известные российские актеры.

Комедийный сериал «Бедный олигарх» будет состоять из 10 серий хронометражем 20 минут. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале ТНТ.

Комедия расскажет зрителю о том, как главный герой попал, кажется, в безвыходную ситуацию. Его жизнь, мировоззрение: все изменится после того, как вместе с потерей денег уйдут родственники, друзья, партнеры. Проект говорит о том, что не в деньгах счастье, хотя и без них никуда».

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