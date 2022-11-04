ОМСК: POLINA ZAREMBA ART GALLERY открыла международную выставку «Страсть к искусству»

16 октября в галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY открылась международная выставка «Страсть к искусству». Художников объединили любовь к красному цвету, темперамент и азарт. Яркими красками заиграла музыка, картины закружились в танце, любви, изобилие осенних фруктов, праздничного настроения. Куратор художник Полина Заремба. Представлены художники из Стамбула, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Уфы.artmoskovia.ru.
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