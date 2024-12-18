Омск получил звание культурной столицы 2026 года

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Культурная столица 2026 года» состоялась 15 декабря 2024 года в московском «Цифровом деловом пространстве».
Проект был учрежден для содействия культурному и социально-экономическому развитию российских городов в 2022 году, но уже успел стать важным событием для всей страны. В финал борьбы за титул «Культурной столицы 2026 года» вышли: агломерация Зарайск-Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. Все они получили максимальное количество баллов от экспертов жюри по результатам двух этапов конкурса, проводившегося с 1 июля.
Церемония началась с обращения председателя оргкомитета конкурса, депутата Государственной Думы ФС РФ Николая Новичкова:
— Наш конкурс стал уже традиционным. Так получилось, что у нас в зале сегодня будут одновременно присутствовать три культурных столицы. Потому что Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года – прямо сейчас завершает свою программу, Грозный – Культурная столица 2025 года – эту программу начинает (7 декабря состоялась церемония передачи статуса от Нижнего Новгорода городу Грозному. – Прим.ред.), а сегодня мы узнаем, кто станет Культурной столицей 2026 года.
Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что год в статусе Культурной столицы 2024 года был для Нижнего Новгорода весьма плодотворным:
— Это привело к нам дополнительно порядка 400 тысяч туристов за год, то есть это действительно серьезный результат: было 4,1 млн, стало 4,5 млн. Весь год мы много продвигали себя, очень активно использовали новый статус в коммуникациях. Естественно, это дало нам возможность работать с лучшими, все с огромным удовольствием откликаются на сотрудничество.
Он также дал несколько советов будущим победителям:
— Важно, чтобы вы не замыкались только на своем городе, а объединяли возможности всего региона. Тем, кто не выиграет, стоит снова и снова подаваться на этот конкурс. Если вы не готовы в этом году, то будете готовы в следующем или через год. Вы сможете еще лучше подготовиться, подобрать еще больше мероприятий, отреставрировать больше объектов.
Слова благодарности прозвучали и от министра культуры Чеченской Республики Исы Ибрагимова:
— Мы с Нижегородской областью уже подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Нижний Новгород уже имеет ценный опыт, и нам стоит взять его на вооружение в Грозном, когда он будет Культурной столицей года. Думаю, что 2025 год будет очень насыщенным, мы порадуем и гостей, и жителей республики большой позитивной программой.
Затем все города, которые дошли до финала конкурса «Культурная столица», получили дипломы финалистов.
Нововведением этого года стало учреждение специальной номинации «Восходящая звезда культурных столиц». Исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова вручила дипломы городам, которые были очень близки к финалу – Сыктывкару и Тамбову.
— В этом году Оргкомитетом конкурса принято, на мой взгляд, очень правильное решение – тем городам, которым чуть-чуть не хватило баллов, решено вручить специальные дипломы, – отметила она.
На этом официальная часть вечера завершилась и начались публичные презентации, которые города подготовили для 3 этапа конкурса. Каждое из выступлений предваряло стихотворное посвящение городу-финалисту.
В видеопрезентации города Зарайск не только раскрыли его богатую историю, но и продемонстрировали его современные достижения. Следом состоялась презентация Коломны, дополненная изящным танцевальным выступлением и музыкальной композицией.
В презентации Владивостока акцентировали внимание на уникальности города и его культурного наследия. Отмечалось, что библиотеки города — это не только пространства для чтения, но и площадки для дискуссий, лекций, образовательных программ и выставок. Среди уникальных достопримечательностей города была отмечена Приморская сцена Мариинского театра, разнообразие объектов уличного искусства и близость к морю.
Владимир представил несколько видеороликов, ярко демонстрирующих его культурное и историческое богатство: в городе развивается уникальный музейный комплекс, культурная и спортивная жизнь. Недавно появился и первый в регионе медицинский вуз. Один из видеороликов показал город глазами молодой пары, подчеркнув, что для молодежи во Владимире есть множество интересных, привлекательных мест. Завершилась презентация выступлением гимнасток под песню «Золотые ворота» в исполнении Алексея Молдалиева.
Презентация Вологды удивила оригинальным подходом: ее вел Иван Грозный, лично рассказавший о роли города в своей жизни. Особый акцент он сделал на единственном в России музее кружева. Девушки в костюмах, украшенных кружевами, исполнили народные песни, тем самым подчеркнув значимость традиций и мастерство вологодских кружевниц. В Вологде также проходят более 30 фестивалей и праздников, в числе которых фестиваль молодого кино Voices, международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» и фестиваль кружева «Vita Lace». В финале презентации Иван Грозный торжественно «повелел» Вологде стать Культурной столицей.
Екатеринбург представил начальник управления культуры Илья Марков:
— Наш город всегда в движении, его невозможно остановить. Ритм жизни здесь задают шум реки и гул машин, стук трамвайных колес и бой часов на городской ратуше, звон колоколов и аккорды уличных музыкантов. Это особая атмосфера, которой невозможно не проникнуться, — отметил он, особо подчеркнув, что в Екатеринбурге невозможно заскучать, ведь это город мечтателей и новаторов, где всегда есть место для развития и вдохновения.
Презентация Иркутска началась от лица реки Ангары, на фоне которой танцоры с тканью живописно воссоздали образы текущей воды. Однако ролик неожиданно прервался словами: «Ну нельзя же так скучно рассказывать о нас!», после чего рассказ о городе резко продолжился уже в увлекательном формате с яркой графикой и динамичной подачей. Особое внимание уделили природным богатствам региона: Иркутск занимает лидирующие позиции по запасам золота и, конечно же, славится Байкалом — жемчужиной Сибири. Также упомянули о самых низких тарифах на электроэнергию и развитой промышленности города. Завершилась презентация танцевальным и музыкальным выступлениями.
Омск представил губернатор Омской области Виталий Хоценко и очаровательные члены его семьи — жена и маленькая дочь. Они рассказали о выдающихся людях, связанных с историей города, а также о культурных и архитектурных достижениях: обновленном концертном зале филармонии, Всемирном этнокультурном форуме 2026 года, самой длинной набережной в стране (15 км), богатой театральной жизни (17 театров и 6 крупных международных театральных фестивалей), строящейся туристической базе. Завершило презентацию выступление струнного оркестра на фоне живописных кадров города.
Томск, который в этом году отмечает свое 420-летие, в своей презентации рассказал об обновлении культурных учреждений и необычном семейном фестивале «Технопредки: твоё будущее», проводящемся прямо в аэропорту. Особое внимание уделили культурному коду Томска, его образовательному потенциалу — в городе расположены 6 университетов, что делает его настоящей «столицей молодости, смелости, энергии и культуры». В рамках программы представили идеи по созданию социальной сети выпускников томских вузов, а также инициативу по внедрению специальных «зачеток» для посещения культурных мероприятий. Атмосферу дополнило театрально-танцевальное представление.
Во время совещания Оргкомитета конкурса, в ходе которого выставлялись оценки за презентации городов и определялся победитель по совокупному количеству баллов за все 3 этапа конкурса, для зрителей выступили: заслуженный артист России Мурад Байкаев, народная артистка Чеченской республики Айна Исаева, ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.
Победителя в номинации «Народное голосование» объявили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов и первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина. С заметным отрывом победил город Владимир, набравший 171 тысячу голосов на платформе «Госуслуги».
Для объявления победителя в основной номинации на сцену вышел председатель Оргкомитета конкурса Николай Новичков:
— В этом году было сложно выбирать, потому что у нас собралось 8 сильнейших команд. Я лично отметил бы исключительные презентации как минимум четырех команд: Владивостока, Вологды, Иркутска, Омска. Не хочу говорить долго и не хочу принижать статус других презентаций, но нам было на что посмотреть, и нам есть чем гордиться. Большинством голосов культурной столицей 2026 года объявлен город Омск!
На сцену за почетным призом поднялся губернатор Омской области Виталий Хоценко, на плечах которого сидела радостная дочка:
— Приглашаем вас всех в гости в 2026 году. Мы точно удивим вас нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим.
Как отметил депутат Государственной думы Николай Новичков, каждый город России имеет шанс стать культурной столицей:
— Нам предстоит огромная работа в течение еще как минимум тысячи лет, потому что в России больше тысячи замечательных городов, и каждый из них имеет полное право стать культурной столицей своего года.
Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.