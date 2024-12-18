Омск получил звание культурной столицы 2026 года

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Культурная столица 2026 года» состоялась 15 декабря 2024 года в московском «Цифровом деловом пространстве».

Проект был учрежден для содействия культурному и социально-экономическому развитию российских городов в 2022 году, но уже успел стать важным событием для всей страны. В финал борьбы за титул «Культурной столицы 2026 года» вышли: агломерация Зарайск-Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. Все они получили максимальное количество баллов от экспертов жюри по результатам двух этапов конкурса, проводившегося с 1 июля.

Церемония началась с обращения председателя оргкомитета конкурса, депутата Государственной Думы ФС РФ Николая Новичкова:

— Наш конкурс стал уже традиционным. Так получилось, что у нас в зале сегодня будут одновременно присутствовать три культурных столицы. Потому что Нижний Новгород – Культурная столица 2024 года – прямо сейчас завершает свою программу, Грозный – Культурная столица 2025 года – эту программу начинает (7 декабря состоялась церемония передачи статуса от Нижнего Новгорода городу Грозному. – Прим.ред.), а сегодня мы узнаем, кто станет Культурной столицей 2026 года.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что год в статусе Культурной столицы 2024 года был для Нижнего Новгорода весьма плодотворным:

— Это привело к нам дополнительно порядка 400 тысяч туристов за год, то есть это действительно серьезный результат: было 4,1 млн, стало 4,5 млн. Весь год мы много продвигали себя, очень активно использовали новый статус в коммуникациях. Естественно, это дало нам возможность работать с лучшими, все с огромным удовольствием откликаются на сотрудничество.

Он также дал несколько советов будущим победителям:

— Важно, чтобы вы не замыкались только на своем городе, а объединяли возможности всего региона. Тем, кто не выиграет, стоит снова и снова подаваться на этот конкурс. Если вы не готовы в этом году, то будете готовы в следующем или через год. Вы сможете еще лучше подготовиться, подобрать еще больше мероприятий, отреставрировать больше объектов.

Слова благодарности прозвучали и от министра культуры Чеченской Республики Исы Ибрагимова:

— Мы с Нижегородской областью уже подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Нижний Новгород уже имеет ценный опыт, и нам стоит взять его на вооружение в Грозном, когда он будет Культурной столицей года. Думаю, что 2025 год будет очень насыщенным, мы порадуем и гостей, и жителей республики большой позитивной программой.

​​​​​​​Затем все города, которые дошли до финала конкурса «Культурная столица», получили дипломы финалистов.

Нововведением этого года стало учреждение специальной номинации «Восходящая звезда культурных столиц». Исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова вручила дипломы городам, которые были очень близки к финалу – Сыктывкару и Тамбову.

— В этом году Оргкомитетом конкурса принято, на мой взгляд, очень правильное решение – тем городам, которым чуть-чуть не хватило баллов, решено вручить специальные дипломы, – отметила она.

На этом официальная часть вечера завершилась и начались публичные презентации, которые города подготовили для 3 этапа конкурса. Каждое из выступлений предваряло стихотворное посвящение городу-финалисту.

В видеопрезентации города Зарайск не только раскрыли его богатую историю, но и продемонстрировали его современные достижения. Следом состоялась презентация Коломны, дополненная изящным танцевальным выступлением и музыкальной композицией.

В презентации Владивостока акцентировали внимание на уникальности города и его культурного наследия. Отмечалось, что библиотеки города — это не только пространства для чтения, но и площадки для дискуссий, лекций, образовательных программ и выставок. Среди уникальных достопримечательностей города была отмечена Приморская сцена Мариинского театра, разнообразие объектов уличного искусства и близость к морю.

Владимир представил несколько видеороликов, ярко демонстрирующих его культурное и историческое богатство: в городе развивается уникальный музейный комплекс, культурная и спортивная жизнь. Недавно появился и первый в регионе медицинский вуз. Один из видеороликов показал город глазами молодой пары, подчеркнув, что для молодежи во Владимире есть множество интересных, привлекательных мест. Завершилась презентация выступлением гимнасток под песню «Золотые ворота» в исполнении Алексея Молдалиева.

Презентация Вологды удивила оригинальным подходом: ее вел Иван Грозный, лично рассказавший о роли города в своей жизни. Особый акцент он сделал на единственном в России музее кружева. Девушки в костюмах, украшенных кружевами, исполнили народные песни, тем самым подчеркнув значимость традиций и мастерство вологодских кружевниц. В Вологде также проходят более 30 фестивалей и праздников, в числе которых фестиваль молодого кино Voices, международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» и фестиваль кружева «Vita Lace». В финале презентации Иван Грозный торжественно «повелел» Вологде стать Культурной столицей.

Екатеринбург представил начальник управления культуры Илья Марков:

— Наш город всегда в движении, его невозможно остановить. Ритм жизни здесь задают шум реки и гул машин, стук трамвайных колес и бой часов на городской ратуше, звон колоколов и аккорды уличных музыкантов. Это особая атмосфера, которой невозможно не проникнуться, — отметил он, особо подчеркнув, что в Екатеринбурге невозможно заскучать, ведь это город мечтателей и новаторов, где всегда есть место для развития и вдохновения.

Презентация Иркутска началась от лица реки Ангары, на фоне которой танцоры с тканью живописно воссоздали образы текущей воды. Однако ролик неожиданно прервался словами: «Ну нельзя же так скучно рассказывать о нас!», после чего рассказ о городе резко продолжился уже в увлекательном формате с яркой графикой и динамичной подачей. Особое внимание уделили природным богатствам региона: Иркутск занимает лидирующие позиции по запасам золота и, конечно же, славится Байкалом — жемчужиной Сибири. Также упомянули о самых низких тарифах на электроэнергию и развитой промышленности города. Завершилась презентация танцевальным и музыкальным выступлениями.

Омск представил губернатор Омской области Виталий Хоценко и очаровательные члены его семьи — жена и маленькая дочь. Они рассказали о выдающихся людях, связанных с историей города, а также о культурных и архитектурных достижениях: обновленном концертном зале филармонии, Всемирном этнокультурном форуме 2026 года, самой длинной набережной в стране (15 км), богатой театральной жизни (17 театров и 6 крупных международных театральных фестивалей), строящейся туристической базе. Завершило презентацию выступление струнного оркестра на фоне живописных кадров города.

Томск, который в этом году отмечает свое 420-летие, в своей презентации рассказал об обновлении культурных учреждений и необычном семейном фестивале «Технопредки: твоё будущее», проводящемся прямо в аэропорту. Особое внимание уделили культурному коду Томска, его образовательному потенциалу — в городе расположены 6 университетов, что делает его настоящей «столицей молодости, смелости, энергии и культуры». В рамках программы представили идеи по созданию социальной сети выпускников томских вузов, а также инициативу по внедрению специальных «зачеток» для посещения культурных мероприятий. Атмосферу дополнило театрально-танцевальное представление.

Во время совещания Оргкомитета конкурса, в ходе которого выставлялись оценки за презентации городов и определялся победитель по совокупному количеству баллов за все 3 этапа конкурса, для зрителей выступили: заслуженный артист России Мурад Байкаев, народная артистка Чеченской республики Айна Исаева, ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Победителя в номинации «Народное голосование» объявили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов и первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина. С заметным отрывом победил город Владимир, набравший 171 тысячу голосов на платформе «Госуслуги».

Для объявления победителя в основной номинации на сцену вышел председатель Оргкомитета конкурса Николай Новичков:

— В этом году было сложно выбирать, потому что у нас собралось 8 сильнейших команд. Я лично отметил бы исключительные презентации как минимум четырех команд: Владивостока, Вологды, Иркутска, Омска. Не хочу говорить долго и не хочу принижать статус других презентаций, но нам было на что посмотреть, и нам есть чем гордиться. Большинством голосов культурной столицей 2026 года объявлен город Омск!

На сцену за почетным призом поднялся губернатор Омской области Виталий Хоценко, на плечах которого сидела радостная дочка:

— Приглашаем вас всех в гости в 2026 году. Мы точно удивим вас нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим.

Как отметил депутат Государственной думы Николай Новичков, каждый город России имеет шанс стать культурной столицей:

— Нам предстоит огромная работа в течение еще как минимум тысячи лет, потому что в России больше тысячи замечательных городов, и каждый из них имеет полное право стать культурной столицей своего года.

Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.