ОМСК: В POLINA ZAREMBA ART GALLERY открылась выставка «ЦВЕТЫ ДЛЯ ТЕБЯ»

В выставке принимают участие члены Союза художников России: Сергей Лисица, Татьяна Бугаенко, Лидия Заремба, Евгений Дорохов, Александр Шафеев, Сергей Бутаков, Евгений Заремба, Иван Солодухин, кандидаты в члены Алиса Кусакина, Глеб Буреев, Полина Заремба, члены Творческого союза художников Андрей Плотников, Татьяна Моисеева, Диана Григорьева, свободные художники Елизавета Шилова, Андрей Шилов, Александр Варакин из Омска, Санкт-Петербурга, Москвы и Стамбула.
Выставка посвящена букетам, весне, цветам, любви и, конечно же девушкам!.. Удивительные сочетания переживаний, эмоций от увиденного, собранных полевых цветов, выращенных кустиков роз, сорванных сиреневых букетов, первых одуванчиков, смешных и наивных ромашек, колючих кактусов, все то можно лицезреть в новой экспозиции. Весна наступит очень скоро, поэтому на душе легко и свободно! Сочетание нескольких стилей, которые именуются «Новой искренностью», 90-е гг. и 2000-2023-е гг., такие как абстракционизм, реализм, гиперреализм, импрессионизм, экспрессионизм, примитивизм, наивное искусство, нашло гармонию в стенах галереи POLINA ZAREMBA ART GALLERY.
В новой экспозиции представлены арт-объекты, декоративно-прикладное искусство, элементы монументального искусства, графика, живопись.
Выставка завершит работу 8 марта.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.