ОМСК: Выставка работ художников Харбина пройдет в POLINA ZAREMBA ART GALLERY

Открытие выставки 15 мая в 19:00 «Частная Коллекция» художников из Харбина и провинции Харбина в галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY. В экспозиции представлены работы из коллекции галериста и художника Александра Шафеева: художники Кун Салян, Су Чи, Ли Дэшунь, Тан Цэцюнь, Го Чан, Сю Фэнчу.

Александр Шафеев художник, член Союза художников России, преподавал с 1982 по 1995 годы на художественно-графическом факультете ОГПИ им. А.М.Горького, был одним из основателем галереи «СКИТ» в Омске.

Галерист, активный художник, коллекционер, владелец коллекции художников из Харбина. Коллекцию художников приобрёл на свои средства в Харбине в 2010 году во время проведения персональных выставок в Харбине в музее. В 2010 и 2013 годах принимал участие в пленэре и творческих поездках в Харбин.

Александр Геннадьевич был одним из первых основателей галереи «Врубель» в Омске в 1994 при Омском отделении Союза художников России. Позднее, в 1995, с художниками Дамиром Муратовым, Артуром Муратовым, Игорем Щетинином, Евгением Гуровым, Анатолием Щикалевым открыл галерею «Скит».

Постоянно организует и проводит персональные выставки в музеях и галереях в России и других странах. В настоящее время Александр Шафеев преподаёт изобразительное искусство детям в Омске. Обучает академическому рисунку и живописи, готовит к поступлению в профильные учебные заведения.

Выставка работает с 15 по 21 мая 2023 года.

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