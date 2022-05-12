«Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятие». Смотрите на Пятом канале!

15 мая, в 00.40, смотрите премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятие». Об одном из самых интеллигентных актёров советского кино.

Первой женой Алексея Баталова стала Ирина Ротова. Только мать супруги его сразу невзлюбила. Она не верила, что актёр может быть верным мужем. К тому же тёще не нравились слухи, что её зять крутит романы с молодыми актрисами.

В Ленинграде во время съемок «Дело Румянцева» Баталов познакомился с Гитаной Леонтенко. Молодая артистка цирка приехала в город на Неве на гастроли и целых десять дней провела в номере Алексея. А в это время в Москве его ждала беременная жена.

Новость о том, что мужчина женат, шокировала циркачку. Она сразу порвала с ним и не встречалась с актером пять лет. Гитана закрутила роман с канатоходцем Магомедом Магомедовым, но предложения руки и сердца от него так и не дождалась. Впрочем, это не помешало Магомедову долго хранить фотографии своей бывшей возлюбленной и раздражать ими свою жену.

Ротова же всё это время страшно ревновала мужа и завидовала его успеху и популярности. В итоге, ничего не сказав Баталову, Ирина ушла к другому мужчине.

Так же по-английски ушел и актер от свой очередной пассии Ольги Заботкиной. Балерине льстил перспективный союз с популярным артистом, а он был не готов к новому браку.

Спустя время Баталов сам отыскал Гитану и предложил начать все сначала. Первое время влюбленные старались угождать друг другу. Всюду появлялись вместе, наперекор своим семьям. Алексей пытался воспитать из Гитаны покорную домохозяйку и укрощал цыганский характер долгими беседами. Он обещал не давать поводов для ревности, но забывал о своих словах сразу, как только рядом с ним оказывалась симпатичная женщина. Среди тех, кому актёр оказывал знаки внимания, были Нонна Мордюкова и Лариса Голубкина. До сих пор ходят слухи, что с последней у Баталова есть общая дочь.

Яркая и грациозная Гитана тоже пользовалась успехом у мужчин. Красавицей цыганкой восхищались Олег Ефремов, Марсель Марсо и даже сам Федерико Феллини! Но Баталов всех уверял, что никогда не ревновал свою жену.

На экране актёру всегда сопутствовал успех, а в жизни преследовали неудачи. Друзья и коллеги актёра уверены — Алексей был проклят цыганской родней Гитаны! Многие считают, что болезнь общей дочери Баталова и Леонтенко, Маши – тоже результат страшной порчи.

Последние годы жизни актёра мучили сильные головокружения и проблемы с сосудами. В январе 2017-го Алексей упал и сломал шейку бедра. Ему сделали операцию, но покинуть больницу Баталов так и не смог. 15 июня 2017 года сердце народного артиста СССР остановилось. После смерти артиста в его семью пришла новая беда.

Из-за чего Баталов женился первый раз в 16 лет? Как он потерял голову от Гитаны и променял беременную жену на цыганку? Какие отношения на самом деле связывали актёра с Ларисой Голубкиной? И действительно ли у артистов есть общая дочь? Был ли Юрий Никулин любовником Гитаны Леонтенко? Почему Алексей не хотел уделять внимание своей дочери от первой жены и оставил её без наследства? Что случилось с ребенком Баталова и Леонтенко во время родов? И кто, по словам потомственной цыганки, наложил на их семью родовое проклятье?

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