«Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги»

Андрей Губин жалуется, что уже много лет его мучают дикие боли. Из веселого романтика певец превратился в изможденного затворника, он во всем видит только негатив. Но что случилось с ним на самом деле? И почему он отказался от славы и денег на самом пике своей карьеры?

Андрей не мечтал о карьере певца. В детстве он хорошо рисовал, делал успехи в футболе и даже попал в юношескую сборную Москвы. Но во время одной из тренировок получил серьезный перелом ноги, на спортивной карьере пришлось поставить крест. К этой ситуации юноша отнесся философски и воспринял как знак: успех ждет его в другой сфере. Он писал стихи и начал подбирать к ним музыку. Пристрастие к року сменилось на лирические истории, а все потому, что в жизнь Андрея пришла первая любовь.

Он поступил в Гнесинское училище, но студента Губина отчислили после первого курса за прогулы. Андрей не сильно расстроился, ведь его песня «Мальчик-бродяга» уже звучала в эфире всех радиостанций.

Это был стремительный взлет. Фанатки следовали за ним по пятам. Каждая мечтала оказаться в объятиях красавца. В конце 90-х он был одним из самых обаятельных российских певцов. Его лучезарная улыбка сводила с ума миллионы поклонниц. В своих сценических костюмах-камзолах он выглядел загадочным принцем. СМИ писали, что Андрей Губин заводит романы в каждом городе, куда приезжает на гастроли.

Он полтора года жил с солисткой дуэта «Карамель» Людмилой Кобевко, но это не мешало ему флиртовать с другими женщинами. Девушка мечтала о семье и детях, а ее спутник был не готов к таким серьезным переменам. В жизни артиста было еще несколько романов, но ни с одной из девушек он так и не создал семью.

Друзья артиста признаются, что он никогда не был душой компании, держался обособленно и с подозрением относился к людям. Губин жаловался, что все видят в нем лишь звезду, а он хотел, чтобы его любили не за славу и деньги, а просто так. Певец все больше уходил в себя и практически перестал писать песни. Ему не хватало поддержки и любимого человека рядом.

Губин ушел из шоу-бизнеса на пике славы, перестал выступать, не отвечал на звонки близких друзей. Несколько раз в прессе писали, что Губин возобновляет карьеру. Фанаты ждали, но он так и не вернулся на сцену. Недавно появилась информация, что артист готовит новую концертную программу, но только вместо любовных баллад он будет исполнять совсем другие песни.

Что за болезнь заставила певца уйти со сцены, и почему врачи сомневаются в этом диагнозе? Вернется ли Губин в шоу-бизнес? Как и где сейчас живет певец? Из-за чего Андрей не смог построить семью? Какая женщина разбила ему сердце? Существовала ли на самом деле та самая Лиза? От кого скрывается артист и почему боится за свою жизнь?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги». в пятницу, 28 октября, в 00:10 на Пятом канале.

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