«Они потрясли мир. Дмитрий Дюжев. Вызов судьбе»

Дмитрий Дюжев — один из самых востребованных и узнаваемых российских актеров. Практически все его герои смелые и отчаянные. В свое время роль Космоса в сериале «Бригада» принесла Дюжеву славу и народную любовь. Этот персонаж превратил начинающего артиста в кумира миллионов. Но вместе с тем, сделал его заложником экранного образа. Зрители на протяжении долгих лет видели в нём исключительно бандита.

Дмитрий родился в Астрахани и до сих пор с восторгом вспоминает бескрайние берега Волги и путешествия с отцом по реке. Петр Валентинович подрабатывал на барже, сопровождал грузы в Москву и брал с собой всю семью. В одну из таких поездок Дима решил, что станет моряком. Родители от такого выбора были не в восторге. Отец играл в астраханском ТЮЗе, мама работала помощником режиссера. Оба думали, что сын продолжит семейную династию. К тому моменту, как Дюжев-младший заканчивал школу и готовился подавать документы в мореходное училище, отец бросил сцену и подался в бизнес – открыл небольшое кооперативное кафе. Денег в семье стало больше. Но счастья они не принесли.

Судьбу Дмитрия определил серьезный разговор с отцом. Тот видел, каким артистичным растет сын, и попросил не зарывать талант. В итоге, вместо астраханской мореходки Дмитрий поехал в Москву и с первой же попытки поступил в ГИТИС, на курс к режиссеру Марку Захарову. После выпуска Марк Анатольевич даже взял Дюжева в труппу. Дмитрий сначала не верил своему счастью. Но вскоре наступило разочарование. Выходы на сцену ограничивались безмолвными ролями в массовке. Ждать чего-то более существенного в «Ленкоме» можно было годами. Артист отправился искать себе другое место. В итоге, остановил выбор на московском ТЮЗе. Первой его ролью стала корова Моня, потом были дракоша и кот Базилио.

Довольно быстро мужчине стало тесно в ТЮЗовских стенах. Он захотел сниматься в кино, начал ходить на кастинги и даже получил несколько эпизодов. Вскоре Дмитрию, наконец, представился шанс раскрыть свой талант в полной мере. Режиссер «Бригады» Алексей Сидоров утвердил Дюжева с первой же пробы. Тогда никто и подумать не мог, что съемки в сериале едва не погубят самого Дмитрия!

В жизни Дмитрия Дюжева было много горя. Практически в один момент он потерял всю свою семью. А потом в полной мере на себе испытал, что такое забвение. От него отвернулись почти все: ролей не предлагали, а журналисты внесли звезду кино в черный список. Но Дюжев смог все преодолеть и не сломаться в самые трудные времена. Вернул себе статус одного из самых востребованных актеров, и даже сам стал снимать фильмы.