VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Они потрясли мир. Дмитрий Дюжев. Вызов судьбе»

«Они потрясли мир. Дмитрий Дюжев. Вызов судьбе»

editor
By editor
79
дмитрий дюжев актер
Фото © пресс-служба Пятого канала

Дмитрий Дюжев — один из самых востребованных и узнаваемых российских актеров. Практически все его герои смелые и отчаянные. В свое время роль Космоса в сериале «Бригада» принесла Дюжеву славу и народную любовь. Этот персонаж превратил начинающего артиста в кумира миллионов. Но вместе с тем, сделал его заложником экранного образа. Зрители на протяжении долгих лет видели в нём исключительно бандита.

Дмитрий родился в Астрахани и до сих пор с восторгом вспоминает бескрайние берега Волги и путешествия с отцом по реке. Петр Валентинович подрабатывал на барже, сопровождал грузы в Москву и брал с собой всю семью. В одну из таких поездок Дима решил, что станет моряком. Родители от такого выбора были не в восторге. Отец играл в астраханском ТЮЗе, мама работала помощником режиссера. Оба думали, что сын продолжит семейную династию. К тому моменту, как Дюжев-младший заканчивал школу и готовился подавать документы в мореходное училище, отец бросил сцену и подался в бизнес – открыл небольшое кооперативное кафе. Денег в семье стало больше. Но счастья они не принесли.

Судьбу Дмитрия определил серьезный разговор с отцом. Тот видел, каким артистичным растет сын, и попросил не зарывать талант. В итоге, вместо астраханской мореходки Дмитрий поехал в Москву и с первой же попытки поступил в ГИТИС, на курс к режиссеру Марку Захарову. После выпуска Марк Анатольевич даже взял Дюжева в труппу. Дмитрий сначала не верил своему счастью. Но вскоре наступило разочарование. Выходы на сцену ограничивались безмолвными ролями в массовке. Ждать чего-то более существенного в «Ленкоме» можно было годами. Артист отправился искать себе другое место. В итоге, остановил выбор на московском ТЮЗе. Первой его ролью стала корова Моня, потом были дракоша и кот Базилио.

Довольно быстро мужчине стало тесно в ТЮЗовских стенах. Он захотел сниматься в кино, начал ходить на кастинги и даже получил несколько эпизодов. Вскоре Дмитрию, наконец, представился шанс раскрыть свой талант в полной мере. Режиссер «Бригады» Алексей Сидоров утвердил Дюжева с первой же пробы. Тогда никто и подумать не мог, что съемки в сериале едва не погубят самого Дмитрия!

В жизни Дмитрия Дюжева было много горя. Практически в один момент он потерял всю свою семью. А потом в полной мере на себе испытал, что такое забвение. От него отвернулись почти все: ролей не предлагали, а журналисты внесли звезду кино в черный список. Но Дюжев смог все преодолеть и не сломаться в самые трудные времена. Вернул себе статус одного из самых востребованных актеров, и даже сам стал снимать фильмы.

Предыдущая статья
9 фильмов вошли в основную конкурсную программу VIII Якутского международного кинофестиваля

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru