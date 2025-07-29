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Они потрясли мир. Дмитрий Марьянов. Убийственное искушение

editor
By editor
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дмитрий марьянов
Фото © пресс-служба Пятого канала

На счету Дмитрия Марьянова десятки ролей в кино и театре. Но для большинства зрителей он навсегда остался обаятельным Аликом Радугой, мечтателем, который сочиняет стихи и прыгает выше всех. Он не боялся творческих экспериментов, обожал приключения и авантюры. Дмитрий очень торопился жить, словно боялся не успеть сделать что-то важное.

В юности Марьянов с удовольствием выходил на сцену, однако становиться актером не планировал. Мечтал о профессии археолога. Но все изменилось, когда он впервые попал на съемочную площадку. Сначала это был эпизод, а потом ему доверили главную роль.

После премьеры фильма «Выше радуги» пластичный блондин с обворожительной улыбкой моментально влюбил в себя всех девчонок Советского союза. Его хотели видеть на всех светских мероприятиях, где наливали совсем не чай. Так в жизнь подростка вошел алкоголь. Потом Дмитрий никогда не скрывал свою любовь к спиртному, но проблему признавать наотрез отказывался.

В любой компании артист был главной звездой. Его всегда окружали красивые женщины. Он легко влюблялся и также просто заканчивал отношения. Все его романы, по странному стечению обстоятельств, длились по три года.

Его первой большой любовью стала однокурсница по Театральному институту им. Бориса Щукина Татьяна Скороходова. Потом была модель Ольга Аносова. Но даже рождение сына не заставило Марьянова официально оформить отношения с девушкой.

Под венец артист решил пойти лишь в 45 лет, после знакомства с психологом Ксенией Бик. Друзья Марьянова были в шоке и не понимали, как эта скромная на вид девушка сумела изменить мнение закоренелого холостяка о браке. Некоторые даже считали, что Ксения приворожила Дмитрия. Но сам актер говорил, что просто нашел свою настоящую любовь и не захотел ее отпускать. Вот только счастье оказалось коротким. Всего через два года после свадьбы Марьянова не стало.

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