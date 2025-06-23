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«Они потрясли мир. Фрэнк Синатра. Во власти порока»

editor
By editor
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FRANK_SINATRA
Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Фрэнк Синатра – один из самых популярных артистов 20 века. Многие песни певца стали классикой мировой музыки, а фильмы с его участием вошли в золотую коллекцию кинематографа. К концу жизни на его счетах было почти 200 миллионов долларов. Путь к славе Синатре проложила мафия. Есть мнение, что криминальные авторитеты откупили артиста от армии и дали денег на раскрутку.

Фрэнк родился в американском городке Хобокен в семье итальянских иммигрантов. Он едва не погиб при родах. Акушеры применили щипцы и нанесли малышу тяжелые травмы. Инструмент оставил шрам на лице и повредил перепонку, в результате Синатра одним ухом почти не слышал.

Фрэнк с детства отличался крутым нравом и знал, что нет таких трудностей, перед которыми можно опускать руки. Он мечтал о том, как станет одним из мафиози. Если возникали проблемы – решал их с помощью кулаков. С ранних лет музыка была его страстью. Свой первый гонорар в пять центов он получил в 11 лет от приятеля отца за исполнение песни. Он был настоящим самородком, соседи и близкие сулили парню большое музыкальное будущее. Очень быстро он начал выступать на радио и ездить на гастроли. Любил покутить и провести время в компании девушек. Многие действительно были не в силах отказать сладкоголосому юноше.

В 1939-м Синатра женился на дочери штукатурщика Нэнси Барбато. На это время пришёлся и взлет карьеры артиста. Его заметил продюсер Томи Дорси и предложил контракт. Правда, молодой музыкант не обратил внимание на кабальный пункт этого документа.

Светская жизнь со всеми ее соблазнами и поклонницами полностью поглотила артиста. Он был настоящим дамским угодником и стремился все к новым любовным победам. В постели мужчины побывали самые красивые и знаменитые женщины планеты. Но больше всего тайн вокруг его романа с Мэрилин Монро. Часто свои любовные приключения он использовал для решения карьерных задач. Синатра был уверен, что поклонники ему все простят, даже развод и новый брак.

К началу 50-х вкусы американской аудитории меняются, но Фрэнк отказывается следовать трендам. Ему важно остаться собой. Работа на износ привела к кровоизлиянию в голосовые связки. На время Синатра лишился чарующего бархатного голоса – своей главной ценности и источника дохода.

В его жизни были творческие кризисы, его концерты бойкотировали, у него были проблемы с алкоголем, разборки с мафией и полицией, депрессии. При всем этом Синатра называл себя счастливым человеком. Ведь несмотря на многочисленные разводы и разочарования в любви, он стал отцом троих детей и считал это главным достижением на своем пути.

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