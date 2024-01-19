«Они потрясли мир. Лев Яшин. Легенда номер 1»

В 60-е имя Яшина было символом советского футбола. Играл дерзко и самоотверженно. О встрече с ним мечтали короли и премьер-министры, а он всегда жил скромно: ездил на матчи на метро и отказывался от солидных контрактов. Его обожала вся страна. Яшина носили на руках фанаты по всему миру. Но внезапно всенародный любимец превратился в изгоя.

Он прошел нелегкий путь от худого изможденного подростка, работавшего на оборонном заводе во время Великой Отечественной, до всемирно признанной звезды. Мало кто знает, но изначально еще совсем юный Лев Яшин вовсе не хотел быть вратарем. В середине 30-х годов в московском дворе по улице Миллионной он играл в нападении. Футбольное детство закончилось рано. В 1941 мальчик ушел на завод и часами вытачивал снаряды и мины. Начал курить в 15 лет, чтобы не уснуть у станка. А после смены бежал на местный стадион. Тогда его и приметил тренер Владимир Чечеров, набиравший заводскую команду. Именно он и отправил Яшина защищать ворота. Лёва сначала обиделся. Ему хотелось бегать, а не стоять на месте. Но спорить не стал. Так началась его вратарская карьера.

Во время службы в армии ему предложили играть за молодежный состав «Динамо». В основной состав «бело-голубых» он попал уже через год. После первых провалов решил проститься с футболом и уйти в хоккей. Здесь он получил свои первые большие награды. Спустя время его снова позвали в основной состав «Динамо». И Яшин сделал свой выбор. На этот раз окончательный. Примерно в это же время он принял еще одно судьбоносное решение – предложил руку и сердце девушке Вале, за которой долго ухаживал.

Ему предлагали контракты в лучших клубах мира, а Яшин всю жизнь играл в родном «Динамо». Поклонницы не давали кумиру прохода, но он был верен лишь одной женщине – своей жене Валентине. Только она знала, каким на самом деле был внешне хладнокровный Лев Иванович. Спокойно воспринимала многочисленные ночные звонки, горы писем. Она все понимала и прощала.

Вся его жизнь была полна боли физической: мучительные многочисленные травмы, прогрессирующая язва желудка и протез вместо ноги. И душевной: из-за предательства друзей, лживых обвинений, отстранения от работы.

Спортсмена травили в прессе и оскорбляли болельщики на стадионах. В его квартире били окна, царапали и поджигали автомобиль, а подъезд расписывали нецензурными выражениями. Льву Ивановичу пришлось уехать из Москвы, подальше от разъяренных фанатов. Его надолго уберут из основного состава сборной. Но он выдержит все. А через время вернется и заберет титул величайшего футбольного вратаря всех времен. Он единственный вратарь в мире, кто был удостоен самой престижной награды – «Золотого мяча».