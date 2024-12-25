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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Маколей Калкин. Испытание славой звезды «Один дома»

editor
By editor
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макколей-калкин-один-дома

Маколей Калкин – золотой ребенок Голливуда. Больше 30 лет назад у зрителей по всему миру сложилась добрая традиция — встречать рождественские и новогодние праздники с фильмом «Один дома». 10-летний Маколей Калкин, который сыграл главного героя, в одночасье стал мировой звездой, а картина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая кассовая комедия всех времен. На чудо-ребенка дождем посыпались предложения от продюсеров, а гонорары всего за год подскочили до семизначных цифр. Столько до этого не получал ни один малолетний актер за всю историю. Никто тогда и предположить не мог, что ошеломительный успех в столь юном возрасте станет причиной катастрофических событий в судьбе Калкина!

Маколей Карсон Калкин родился в 1980 году в Нью-Йорке. Он стал третьим ребенком Патриции Брентрап и Кристофера Калкина. Всего у четы было семеро детей. Многодетная семья едва сводила концы с концами. Отец в молодости играл в театральных постановках на Бродвее, но не смог реализоваться. Потому всех своих детей с малолетства водил по многочисленным кастингам и театральным студиям.

Актерские таланты Маколей начал проявлять с четырех лет. В пять он сыграл в первых спектаклях. Вскоре мальчик появился сразу в нескольких рекламных роликах. Потом была крохотная роль в комедийном хорроре «Полночь», серия неудачных проб в Голливуде. Будущую звезду заметили спустя четыре года в фильме «Дядюшка Бак». У режиссера Джона Хьюза возникла идея написать сценарий комедии, в которой ребёнок остался бы дома один. Картина полностью перевернула жизнь мальчика, к нему пришла всемирная слава. Светские приемы, красные дорожки, премия «Молодой актер». Маколей получил гонорар в 100 тысяч – невероятные для его семьи деньги. Окружение внушало Калкину, что он настоящая звезда. Родители даже не пытались защитить его от лести и славы.

Единственное, о чем тогда думал отец – как бы подороже продать сына, и выбивал для него баснословные гонорары. И постепенно режиссеры начали отказываться вести дела с отцом «золотого» ребенка, Маколея перестали приглашать на съемки. Да и сам мальчик внезапно заявил, что очень устал от тяжелой работы и хочет немного отдохнуть. Калкин-старший впал в бешенство и жестоко избил сына. Позже Маколей признается, что от общения с отцом остались шрамы и на теле, и в душе.

Отношения с собственными родителями – главная боль всей жизни артиста. Больше всего на свете актер хотел оставаться обычным любимым ребенком. На экране он стал настоящим героем, а в реальной жизни его самого надо было защищать. В 15 лет через суд потребовал лишить своих родителей доступа к деньгам и прав опеки — чтобы наконец остаться дома одному.

В 17 лет пытался найти счастье в любви и женился на актрисе Рейчел Майнер, с которой познакомился в школе. Брак развалился через два года.

Когда Маколею не было и 20-ти, он стал героем скандальных хроник, о его пристрастиях к запрещенным веществам писали все СМИ. Поклонники делали ставки – доживет ли он до следующего Рождества.

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Фото © пресс-служба Пятого канала

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