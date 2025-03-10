«Они потрясли мир. Марлон Брандо. В плену страстей»

Эксклюзивные съемки из Лос-Анджелеса: что стало с домом звезды и его наследием.

Марлон Брандо — один из главных секс-символов мирового кино всех времен. «Дикарь», «Крестный отец», «Последнее танго в Париже» сделали его не просто суперзвездой, а настоящим кумиром. Его обожали миллионы женщин. Он же ко всем своим избранницам относился довольно холодно и лишь коллекционировал победы на любовном фронте. Ещё в детстве он дал себе слово – никогда не влюбляться…

Марлон стал третьим ребенком в семье. Родителям было некогда заниматься мальчиком. Отец, менеджер по продажам, большую часть времени проводил на работе. А когда оказывался дома, то обращал внимание только на дочерей. К сыну относился с нескрываемым презрением. Мать предпочитала общество подружек и выпивку, иногда по несколько дней пропадала в барах.

Воспитание ребенка полностью легло на няню. 18-летняя Эрми появилась в доме Брандо, когда ему было 3 года. Датчанка с индонезийскими корнями обладала яркой внешностью: густые черные волосы, смуглая кожа, раскосые глаза. Она спала вместе с Марлоном в одной кровати. Не стеснялась при нем переодеваться, полностью обнажалась. А однажды девушка собрала чемодан и сказала, что отправляется в путешествие и обязательно вернется через пару недель, но обманула. Став старше, актер решил: он постарается покорить как можно больше женщин. Брандо даже разработал собственную методику обольщения.

Карьера Брандо началась с театра. Впервые он вышел на сцену в 1944 году. Критики тогда высоко оценили умение молодого актера глубоко вживаться в роль. После спектакля «Трамвай желаний» юношу завалили солидными предложениями. Его мечтали заполучить лучшие киностудии. К середине 50-х Марлон покорил Голливуд.

В 1957 году актер решил остепениться и женился на красавице Анне. Но через два дня после свадьбы открылись шокирующие подробности из жизни супруги. Марлон пустился во все тяжкие, измены тянулись нескончаемым потоком. Ситуацию не исправило даже рождение сына Кристиана.

Личная жизнь Марлона всегда сопровождалась скандалами. Он устроил настоящую войну за одного из детей со своей бывшей – с похищением, драками и слежкой. У Брандо три официальных брака и больше 10 детей. Точное количество наследников затруднялся назвать даже сам Марлон. Он с пренебрежением относился к контрацепции. Ему было все равно, забеременеет девушка или нет. Когда он стал популярен, на него работало два врача, которые делали подпольные аборты многочисленным любовницам актера.

В последние годы жизни голливудский ловелас изменился до неузнаваемости: почти не выходил из дома, сильно располнел, носил мешковатую одежду и находился в глубокой депрессии. Он сумел при жизни стать легендой Голливуда, но так и не научился любить и дарить счастье другим. Самым родным и близким причинял только боль и разрушал их судьбы. Все, что он строил долгие годы, превратилось в руины.

Фото © пресс-служба Пятого канала