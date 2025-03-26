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«Они потрясли мир. Мэл Гибсон. Дорога ярости»

editor
By editor
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MEL_GIBSON
Фото © пресс-служба Пятого канала

Мэл Гибсон — один из главных плейбоев Голливуда. Женщины обожали статного голубоглазого красавца. В боевиках он не только выходил победителем из любой драки, но и не стеснялся сниматься обнаженным. Спустя время актер вписал в свой контракт пункт «Без штанов я стою дороже», а продюсеры были готовы на любые гонорары. Он перевоплощался в самых разных героев – от безжалостного любителя помахать кулаками до примерного семьянина со строгими религиозными взглядами. В реальной жизни Гибсон был именно таким – в нем удивительным образом сочетались отъявленный дебошир, убежденный католик, любитель случайных половых связей и заботливый муж. А все – из-за воспитания и условий, в которых взрослел будущий кумир миллионов.

Он родился в многодетной семье строгих ирландских католиков и был шестым ребенком из одиннадцати. В 13 лет Мэл взбунтовался, начал драться, курить и выпивать. В 15 пошел работать на фабрику, разливал апельсиновый сок по бутылкам. После школы он хотел стать журналистом или шеф-поваром, но вмешался случай. Сестра тайком отправила его документы на актёрский факультет. Шейла считала брата очень красивым и обаятельным. На первом же прослушивании преподаватели разглядели в Мэле талант. Едва став студентом, юноша начал выходить на большую сцену.

Вдалеке от родителей, строго режима и молитв Гибсон был предоставлен сам себе и пустился во все тяжкие. Прогуливал семинары, пропадал в барах, кутил, менял девушек. Его много раз пытались отчислить из института, но всё прощали за невероятный актерский дар.

В 1977 году он познакомился с верующей девушкой Робин Мур. Она была медсестрой в стоматологической клинике. Мэл красиво ухаживал и старался произвести достойное впечатление. В 1980 году пара поженилась. В браке родилось семеро детей – шесть мальчиков и девочка.

После фильма «Безумный Макс» актер стал невероятно популярным, гонорары взлетели в десятки раз. Большие деньги вскружили голову, а в жизни снова появились бары, случайные женщины, запрещенные вещества.

В 90-е Гибсон закрепился в статусе суперзвезды и уже мог сам выбирать серьезные роли. В 1995 году выпустил как режиссер собственный фильм «Храброе сердце». В 2004 его же фильм «Страсти Христовы» вызвал возмущение и простых верующих, и официальной церкви. Постепенно поклонников начала шокировать и личная жизнь кумира. Он снова начал попадать в скандальные хроники. После 26 лет совместной жизни Робин подала на развод. Он стал самым дорогим по тем временам.

Впрочем, голливудский ловелас недолго оставался один. Вскоре его начали замечать в компании российской пианистки Оксаны Григорьевой. Этот роман обернулся новыми судебными тяжбами, угрозами, обвинениями в избиении и очередным ударом по карьере и доходам артиста. Дело дошло до того, что агентства разрывали с Гибсоном контракты, а Голливуд практически забыл его имя. Все думали, что это — конец. Но Мэл нашел способ доказать, что его рано списывать со счетов.

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