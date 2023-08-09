«Они потрясли мир. Неизвестная жизнь Евгения Моргунова»

Он был одним из самых любимых советских актеров. Сыграл более 100 ролей в кино, но остался в памяти людей как участник знаменитого трио вместе с Никулиным и Вициным. Именно Моргунов научил жителей Союза танцевать зажигательный твист. Простодушного добряка Бывалого из комедии Гайдая обожала вся страна, но Моргунов вдруг исчез с экранов на пике своей популярности. Он обожал розыгрыши и не предполагал, что самую злую шутку судьба сыграет с ним сами.

С 14-ти лет Евгений работал на московском заводе Фрезер, обтачивал болванки и грезил о сцене. Начальник цеха отказался отпускать юношу на вступительные экзамены в театральный институт. Тогда Моргунов отправил на имя Сталина письмо, где рассказал о своем большом желании стать актером. К всеобщему удивлению, из Кремля пришел ответ: разрешить юному рабочему попробовать силы в искусстве. Он поступил в театральное училище и начал с работы в массовке. А через год перевелся во ВГИК.

Режиссеры не видели в нем особого таланта и снимали мало и только в незначительных эпизодических сценах. Скромной зарплаты не хватало даже на еду.

Первой любовью актера стала балерина Большого театра Варвара Рябцева. Она была старше на 13 лет, но это не мешало чувствам. Они прожили вместе десять лет. Балерина не могла иметь детей и пара приняла тяжелое решение расстаться.

В 25 лет Моргунову диагностировали сахарный диабет. Он набрал вес и стал совершенно не похож на стройного красавца, каким был всего пару лет назад. Болезнь повлияла и на характер. Он много переживал и комплексовал. Однако новый образ застенчивого колоритного толстяка стал настоящей находкой для режиссеров. Теперь актер купался в лучах славы, полюбил дорогие рестораны, застолья, красивых женщин.

Со своей главной любовью артист познакомился по телефону, даже не видя свою собеседницу прежде. Потом он красиво за ней ухаживал, дарил цветы, подвозил на автомобиле. Не очень симпатичного ухажера девушка сначала воспринимала прохладно, но потом сдалась и приняла его предложение руки и сердца. С Натальей сбылась самая большая мечта Моргунова – в 39 лет он впервые стал отцом.

Личная жизнь десятилетиями была скрыта от поклонников. Мало кто знал, что он продолжал общаться с бывшей возлюбленной, когда уже был связан узами с новой избранницей. Много лет он пытался найти свою внебрачную дочь. Вместе с матерью она переехала в США, но актера это не остановило.

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Неизвестная жизнь Евгения Моргунова» в пятницу, 11 августа, в 00:10 на Пятом канале.

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