«Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой»

Со стороны ее жизнь похожа на сказку. Путешествия, дизайнерские наряды, толпы поклонников. Ольга Бузова уже несколько лет возглавляет список самых популярных отечественных звезд. Все привыкли считать ее сильной женщиной. Но так ли это на самом деле?

Ольга родилась в Санкт-Петербурге, в обычной семье. Папа – бывший военный, мама – врач-стоматолог. Родители воспитывали ее строго, но справедливо. Девочка с самого детства отличалась упрямством и самостоятельностью. Даже когда ее обижали одноклассницы, не жаловалась. Лишь однажды она попросила помощи у мамы, когда её собирались исключить из школы.

Ольга была творческой личностью, пела в музыкальной группе. После получения аттестата собиралась поступать в театральный институт. Но мама настояла, чтобы дочь получила серьезную профессию. Оля не стала спорить. Она отчаянно пыталась доказать окружающим, какая молодец, особенно своим родителям. Но они все внимание уделяли младшей дочери Ане. Сестры часто ругались. Иногда приходилось делить не только любовь родных, но и внимание противоположного пола.

Участие в телешоу принесло Ольге сумасшедшую популярность. Наивная блондинка в розовом моментально влюбила в себя мужское население нашей страны. Когда в одном из московских ресторанов Ольга познакомилась с футболистом Дмитрием Тарасовым, она была уверена, что наконец нашла своего принца и настоящую любовь. Этот роман действительно напоминал сказку: дорогие подарки, элитные курорты, шикарная свадьба. Бузова и Тарасов прожили вместе четыре года. Все это время они считались образцовой парой. И развод грянул как гром среди ясного неба. А потом и вовсе выяснилось, что дом, в строительство которого Ольга вкладывала собственные деньги, на самом деле записан на маму Дмитрия. Бузова осталась ни с чем.

Несмотря на разбитое сердце и душевные муки, Ольга нашла в себе силы подняться. И показать бывшему возлюбленному, какую женщину он потерял! Развод с Тарасовым открыл миру Бузову-певицу. Она ворвалась в шоу-бизнес как настоящий ураган, ее песни звучали на главных радиостанциях, а билеты на выступления эффектной артистки раскупались мгновенно.

Внимания популярной певицы добивались влиятельные поклонники. А она была сосредоточена на работе и не хотела романов. Все изменилось, когда девушка познакомилась с блогером Давидом Манукяном. Ольга была уверена, что Дава сделает ее по-настоящему счастливой. Также стремительно как развивались их отношения, росла и популярность Давида. Из начинающего блогера из Новосибирска он превратился в звезду Интернета. Спустя год после начала романа с Бузовой он купил себе автомобиль за 12 миллионов рублей! Блогер был так счастлив, что даже сделал татуировку с изображением новой машины. Рисунок оказался значительно больше, чем тату с именем его возлюбленной…

Годовщину отношений пара отметила с размахом и потратила на подарки друг другу целое состояние. Дава говорил, как мечтает о детях, Ольга тоже признавалась, что готова создать семью. Всё шло к свадьбе, а на безымянном пальце звезды появилось кольцо. Но вскоре телеведущая объявила, что ее сердце свободно, и обвинила бывшего возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Манукян отрицал все обвинения. Говорил, что просто закончились чувства.

Ольга попала в детокс-клинику на реабилитацию, от стресса сильно похудела, началась бессонница. Но она снова сумела подняться, вышла на сцену и заявила, что продолжает верить в лучшее.

Пока артистка посвящает всю себя творчеству. Но не теряет надежды найти свое женское счастье, несмотря на все невзгоды, обманы и предательства.

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда я буду счастливой» в пятницу, 27 января, в 00:10 на Пятом канале.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.