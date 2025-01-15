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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Сандра Буллок. Проживая боль»

editor
By editor
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SANDRA_BULLOCK
Актриса Сандра Буллок. Фото © пресс-служба Пятого канала

Сандра Буллок. Любимица Америки. Её обаятельная улыбка уже более 30 лет покоряет зрителей. За это время она стала одной из богатейших звезд США, состояние оценивается в полмиллиарда долларов. Но какую цену пришлось заплатить Сандре за свою популярность и славу?

Буллок вообще не должна была становиться актрисой. Властная мать, немецкая оперная певица, требовала, чтобы дочь продолжила семейную династию. Но Сандра взбунтовалась и категорически отказывалась играть гаммы. Ей даже пришлось пойти на самые крайние меры, чтобы не садиться за инструмент. В школе тоже было все сложно: одноклассники издевались над девочкой и часто её избивали.

Единственным местом, где будущая звезда чувствовала себя спокойно, был школьный драмкружок. Там она примеряла на себя разные роли и забывала обо всех горестях. Уже тогда Сандра понимала, что хочет стать актрисой.

После школы родители заставили дочь поступить на юридический факультет. Продержалась она там недолго — сбежала в Нью-Йорк покорять Бродвей. Путь на большой экран был полон трудностей. Сначала перебивалась случайными заработками, была и официанткой, и гардеробщицей. Постепенно Сандра накопила нужную сумму и стала студенткой театрального училища. Во время учебы прошла кастинг в один из местных театров. Роли были крохотными, а на главные позиции брали только опытных актрис. Буллок снова решила кардинально изменить жизнь и переехала в Лос-Анджелес. Здесь её заметили режиссеры, после выхода комедии «Любовный напиток» стали узнавать на улицах.

Вместе с крупными проектами в жизнь Сандры пришли и первые любовные романы. Мэттью Макконахи, Райан Гослинг, Боб Шнайдер – девушка словно отрывалась за тот период, когда мать запрещала ей ходить на свидания.

Свадьба Буллок и байкера Джесси Джеймса стала для всех полной неожиданностью. Тогда мужчина казался Сандре добрым и порядочным. На осознание этой ошибки у девушки уйдет без малого пять лет.

После первого развода звезда Голливуда долго приходила в себя. Когда Буллок встретила фотографа Брайана Рэндалла, ей казалось, что всё плохое позади. Она оставила карьеру и посвятила себя семье. Но счастье оказалось недолгим. Ему на смену пришла большая беда. Многие связали это с проклятьем, которое свалилось на Сандру после одной из ролей.

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