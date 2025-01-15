«Они потрясли мир. Сандра Буллок. Проживая боль»

Сандра Буллок. Любимица Америки. Её обаятельная улыбка уже более 30 лет покоряет зрителей. За это время она стала одной из богатейших звезд США, состояние оценивается в полмиллиарда долларов. Но какую цену пришлось заплатить Сандре за свою популярность и славу?

Буллок вообще не должна была становиться актрисой. Властная мать, немецкая оперная певица, требовала, чтобы дочь продолжила семейную династию. Но Сандра взбунтовалась и категорически отказывалась играть гаммы. Ей даже пришлось пойти на самые крайние меры, чтобы не садиться за инструмент. В школе тоже было все сложно: одноклассники издевались над девочкой и часто её избивали.

Единственным местом, где будущая звезда чувствовала себя спокойно, был школьный драмкружок. Там она примеряла на себя разные роли и забывала обо всех горестях. Уже тогда Сандра понимала, что хочет стать актрисой.

После школы родители заставили дочь поступить на юридический факультет. Продержалась она там недолго — сбежала в Нью-Йорк покорять Бродвей. Путь на большой экран был полон трудностей. Сначала перебивалась случайными заработками, была и официанткой, и гардеробщицей. Постепенно Сандра накопила нужную сумму и стала студенткой театрального училища. Во время учебы прошла кастинг в один из местных театров. Роли были крохотными, а на главные позиции брали только опытных актрис. Буллок снова решила кардинально изменить жизнь и переехала в Лос-Анджелес. Здесь её заметили режиссеры, после выхода комедии «Любовный напиток» стали узнавать на улицах.

Вместе с крупными проектами в жизнь Сандры пришли и первые любовные романы. Мэттью Макконахи, Райан Гослинг, Боб Шнайдер – девушка словно отрывалась за тот период, когда мать запрещала ей ходить на свидания.

Свадьба Буллок и байкера Джесси Джеймса стала для всех полной неожиданностью. Тогда мужчина казался Сандре добрым и порядочным. На осознание этой ошибки у девушки уйдет без малого пять лет.

После первого развода звезда Голливуда долго приходила в себя. Когда Буллок встретила фотографа Брайана Рэндалла, ей казалось, что всё плохое позади. Она оставила карьеру и посвятила себя семье. Но счастье оказалось недолгим. Ему на смену пришла большая беда. Многие связали это с проклятьем, которое свалилось на Сандру после одной из ролей.