«Они потрясли мир. Сергей Пускепалис. По зову сердца»

Actor, director Sergey Puskepalis
Сергей Пускепалис. Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Сергей Пускепалис за свою яркую, но недолгую карьеру успел сняться в сотне кино- и телепроектов. Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат премии «Ника» и Берлинского кинофестиваля, обладатель приза «Кинотавра» за лучшую мужскую роль. Солидный список достижений для человека, который начал сниматься в кино лишь в 35 лет! Сердца зрителей он завоевал мгновенно. Сергей часто играл простых русских мужиков, грубоватых внешне, но добрых и порядочных внутри.

Он родился в семье, далекой от искусства. Мама работала маляром, отец – геологом. Родители уходили на работу рано утром, а возвращались поздно ночью. Чтобы скоротать время, мальчик много читал. Особенно нравились ему стихи Михалкова про дядю Степу. Он мечтал стать таким же большим и отважным, как любимый персонаж, и даже выбрал, как ему казалось, самую мужскую профессию – решил, что будет летчиком.

Во время одной из экспедиций отец Сергея сильно обморозил ноги, получил инвалидность, и врачи порекомендовали сменить климат. Так семья переехала с Чукотки на Ставрополье. Здесь Сергей начал заниматься в детской театральной студии. Вместе с ним на занятия ходила девочка Лена, которая много лет спустя стала его женой.

Мечты о небе уступили место мыслям о сцене. Впрочем, Пускепалис до последнего момента сомневался, что из него выйдет хороший актер. Ведь он даже ни разу не был в настоящем театре. На вступительные экзамены в саратовское театральное училище (ныне – Саратовский театральный институт) Сергей отправился за компанию с другом. Был уверен, что отсеется в первом туре, но ошибся. На актерское отделение юноша поступил с первой попытки.

Затем – десять лет службы в ТЮЗе, режиссерские работы и, наконец, главные роли в знаковых кинокартинах. Казалось бы, Сергей был в самом начале долгого творческого пути… Но судьба распорядилась иначе.

20 сентября 2022 года Пускепалис перегонял бронированный микроавтобус, который купил на собственные деньги для российских военных на Донбассе. Но до точки назначения он не добрался. Автомобиль на полном ходу врезался в грузовик. Сергей и его водитель погибли на месте.

Многие сразу вспомнили интервью, которое актёр дал за месяц до трагедии. Зрители отмечали, что он выглядел очень напряженным. Сам разговор получился мрачным: собеседники много говорили о смерти. Пускепалис поделился, каким видит свой последний день. И обстоятельства его гибели пугающе совпали с этим пророчеством.

В июне 2025 года на месте гибели актера открыли часовню-обелиск. По словам местных жителей, здесь всегда лежат свежие цветы. Поклонники помнят любимого артиста и просто хорошего, отважного, честного и великодушного человека, который всегда действовал по зову сердца.

