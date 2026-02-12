«Они потрясли мир. Уилл Смит. В погоне за счастьем»

Уилл Смит – один из самых кассовых актеров в истории Голливуда. Фильмы с его участием – «Плохие парни», «Я – легенда», «Али» и «Люди в чёрном» – стали хитами. Сам актёр всегда говорил, что секрет его успеха – в искренности. Однако выяснилось, что долгие годы он скрывал множество тайн, а громкий скандал на церемонии «Оскар» открыл правду о его многолетнем обмане.

Уиллард Кэрролл Смит Второй родился в Филадельфии. Мальчик даже в самых смелых мечтах не мог представить, что станет звездой мирового масштаба. Его мама была учительницей, а отец – инженером, и семья едва сводила концы с концами. Детей воспитывали в строгости. В ход часто шёл ремень, особенно если отец после работы пропускал пару стаканчиков с друзьями в баре. Самым близким человеком для Смита была бабушка. Она восхищалась талантами внука, но однажды нашла тетрадь с его стихами и пришла в ужас – тексты были полны нецензурной лексики.

Ещё подростком он увлёкся баттл-рэпом. Сначала выступал перед близкими друзьями, но постепенно аудитория росла. Родители поддержали стремление сына заниматься музыкой, а для Смита отец всегда был авторитетом. Уилл чётко следовал его совету: идти к своей мечте постепенно и делать всё на совесть.

Вскоре вместе с другом Джеффри Таунсом Уилл создал музыкальный дуэт. Их карьерный взлёт был стремительным: они получили премию «Грэмми», а два альбома подряд стали платиновыми! Вместе с популярностью росли гонорары, и очень скоро слава вскружила Смиту голову. Молодые звёзды рэпа были частыми гостями светских вечеринок, покупали дорогие вещи, отдыхали на лучших курортах и сорили деньгами. Такой образ жизни быстро отразился на творчестве – популярность пошла на спад.

Уилл попробовал себя в роли предпринимателя, но бизнес принёс только убытки. Смит понял, что летит в пропасть, а ведь ему было всего 18 лет! Нужно было кардинально менять жизнь, и судьба предоставила такой шанс. Продюсеры предложили юноше роль в новом сериале – играть предстояло самого себя. Так ситком «Принц из Беверли-Хиллз» открыл миру нового актёра. Смит забросил музыку и сосредоточился на кино. Фильмы с его участием моментально становились хитами.

В 1992 году Уилл женился на актрисе Шери Зампино. Вскоре у них родился сын Уиллард Кристофер Третий. Вот только отношения не выдержали испытание славой – пара развелась через три года. Но Смит не слишком расстроился: на момент развода у актёра уже была новая любовь – Джада Пинкетт. Они встретились еще в 90-м, а потом – на вечеринке. Постепенно оба поняли, что больше не хотят расставаться. У пары родились сын Джейден и дочь Уиллоу. Поклонники отмечали, что супруги увековечили свою любовь необычным образом: назвали детей в честь друг друга. Со стороны семья казалась образцовой. Лишь годы спустя открылась правда, которая повергла фанатов в шок!

Сейчас Уилл снова на коне. Картины с его участием приносят высокие кассовые сборы, как в «золотые времена». Смиту почти 60, но он не думает стареть ни внешне, ни душой. Актёр обожает экстремальный руфинг, прыгает с парашютом и даже покорил действующий вулкан!