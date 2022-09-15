«Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё» на Пятом канале

Красавица-певица Валерия и успешный продюсер Иосиф Пригожин — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они вместе уже почти 20 лет, везде появляются вместе, постоянно держатся за руки и смотрят друг на друга влюбленными глазами. Кажется, пара даже никогда не ругается. Оба знают цену счастью, ведь они прошли к нему долгий путь.

Валерия:

— Я могу себя назвать счастливой женщиной, правда. И живя с ощущением, что ты любима, желанна, востребована, действительно внутри ощущаю абсолютную свободу.

Будущая звезда в детстве мечтала стать балериной, но успешное выступление на областном конкурсе песни заставило девочку забыть о танцах. Тогда она решила во что бы то ни стало стать певицей.

Покорять Москву она отправилась с первым супругом Леонидом Ярошевским. Днем девушка ходила на лекции в Академию имени Гнесиных, а вечерами пела в ресторанах. Денег не хватало, и семейная лодка разбилась о быт.

Продюсер Александр Шульгин сделал из начинающей артистки настоящую звезду. Он обещал защищать Валерию от всех невзгод, но слова не сдержал. После десяти лет мучительного брака с Шульгиным она решила не только расстаться с мужем, но и со сценой, и практически поставила крест на своей карьере и личной жизни. Тогда она еще не знала, что вскоре встретит человека, который поможет ей снова поверить в себя и подарит настоящую любовь.

Валерия и сама не сразу поняла, что Иосиф Пригожин – мужчина ее мечты. Но в итоге, не смогла устоять перед напором продюсера. Пригожин помог Валерии вернуться на сцену и снова поверить в любовь. Стал лучшим другом и крепкой опорой. Он был совсем не похож на ее предыдущих спутников, хорошо относился к своим детям и бывшим возлюбленным. И с детьми певицы сразу нашел общий язык.

Он боготворит свою супругу и до сих пор не может поверить, что эта женщина – его жена. Пригожин всегда готов дать отпор любому её обидчику.

Она в ответ платит ему такой же искренней любовью. После того, как Иосиф в тяжелой форме переболел ковидом, она серьезно занялась его здоровьем.

Супруги стараются не ругаться по мелочам, а в случае разногласий быстро мирятся. Ведь для них семья – самое дорогое в жизни. Они любят собираться вместе со всеми детьми и внуками за одним большим столом, правда это получается не так часто, как хотелось бы. Каждый день звездной семьи расписан по минутам. Валерия – одна из самых популярных российских певиц. Съемки, гастроли, выступления. Большая часть времени проходит в самолетах. А рядом с ней – всегда любимый муж.

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё» в пятницу, 16 сентября, в 00:10 на Пятом канале.

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