«Они потрясли мир. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Испытание на прочность»

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе больше 30 лет. Их союз считается одним из крепких в российском шоу-бизнесе. Глядя на эту счастливую пару, трудно представить, сколько испытаний им пришлось пережить. Наталья пришла в Олимпийский в поисках заработка, а встретила свою любовь. Но тогда она не знала, что право на счастье ей нужно будет еще заслужить. Долгое время ей пришлось быть в статусе любовницы, а позднее решиться на аборт. По мистическому совпадению все трагические события в жизни Виктора и Натальи случались по семейным праздникам.

Рыбин вырос в подмосковном Долгопрудном. Особняк, который он построил, находится в проезде с символичным названием Рыбинский. На стенах фотографии и картины. Сейчас артист с ностальгией вспоминает свое концертное прошлое.

Карьерный путь артиста был непростым. Группа «Дюна» выступала на разогреве у Александра Серова и получала за это копейки. Но именно во время гастролей с популярным исполнителем музыканты сочинили песню «Страна Лимония», которая стала их первым хитом. Потом у «Дюны» долгое время был конфликт с Ларисой Долиной. После того как клип группы показали по одному из центральных каналов, в «Дюну» влюбилась вся страна, а жизнерадостный певец в костюме с подтяжками и панамке очаровывал зрителей с первого взгляда.

В первую встречу Наталья Сенчукова застала Рыбина за кулисами сборного концерта. Чувства артиста к Наталье были молниеносными. Правда, на тот момент Виктор был женат во второй раз и недавно у него родилась дочь. Целый год пара скрывала свои отношения. Мужчина говорил жене, что находится на гастролях или ночных репетициях, а сам оставался у Натальи. Потом Виктор набрался смелости и признался супруге, что безнадежно влюблен в другую. Он хотел, чтобы Сенчукова всегда была рядом, и решил сделать её певицей.

Они по праву могли наслаждаться счастьем. Но в день рождения сына Наталья узнала, что её мама больна онкологией. Отец так сильно переживал, что вскоре сам заболел раком легких. Позже, в день рождения Виктора, у супругов тоже обнаружили опасное заболевание.

Но они по-прежнему все испытания проходят вместе. Тем более, что главное из них – испытание на прочность – они уже пережили.

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Испытание на прочность» в пятницу, 24 марта, в 00:10 на Пятом канале.

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