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«Они потрясли мир. Жан-Поль Бельмондо. Великолепный»

editor
By editor
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жан-поль бельмондо
Фото © пресс-служба Пятого канала

Жан-Поль Бельмондо – один из самых популярных актёров в мировом кино. Сломанный нос, дерзкий взгляд и яркая харизма сделали его самой нестандартной звездой XX века и кумиром миллионов поклонниц. Официально актер был в браке лишь дважды, но женщин, которые сыграли важную роль в его жизни, было гораздо больше.

Отец Жан-Поля — известный скульптор. Отличался невероятным трудолюбием и упорством. Эти качества впоследствии унаследует и Жан-Поль. Бельмондо рос хулиганом и драчуном. Из-за несносного характера и плохой успеваемости ему пришлось сменить три школы. Импульсивного мальчика больше увлекал спорт, а не учеба. Сначала Жан-Поль хотел стать велосипедистом, потом переключился на футбол, играл на позиции вратаря. А затем главной страстью стал бокс.  И в этом брутальном виде спорта юноша добился серьезных успехов. Его приняли в состав сборной Франции. В это время он и получил травму носа, которая изменила его внешность навсегда. Но именно эта отличительная черта в итоге стала не просто визитной карточкой будущего актера, но и магнитом для женщин.

Параллельно со спортом Бельмондо увлекся кино и решил выбрать актерскую профессию. Поступить в Национальную консерваторию искусства смог только с третьего раза. Преподаватели отдавали должное таланту студента, но были уверены, что играть он сможет только злодеев. После выпуска работал в театре и постепенно стал востребованным. Жан-Поль по-прежнему мечтал о кино, ходил на кастинги, но осознавал, что у него нетипичная для экрана внешность. 

А вот девушки буквально не давали прохода хулигану. Спортивно сложенный, с прекрасным чувством юмора и магическим взглядом, молодой мужчина мастерски разбивал сердца. Свою первую большую любовь Бельмондо встретил еще в 20 лет. С танцовщицей Рене артист познакомился в ночном клубе. Отношения развивались стремительно. Спустя несколько месяцев пара сыграла свадьбу. Через десять месяцев родилась дочь — Патриция.

В это же время начала активно развиваться и его карьера. В 26 лет он стал символом новой волны французского кино. Его стали узнавать повсюду. Вечеринки, интервью, дорогие рестораны, дружба с самыми влиятельными и известными людьми мира, внимание многочисленных поклонниц привели к разладу в семье. Окончательно терпение супруги лопнуло после слухов об измене мужа с блондинкой Урсулой Андресс — первой девушкой Джеймса Бонда. Танцовщица подала на развод. К тому моменту у пары было уже трое детей.

После разрыва с первой женой Жан-Поль долго не мог найти ту единственную, с которой хотел бы создать семью. Актеру приписывали романы с Клаудией Кардинале, Софи Лорен, Брижит Бардо и многими другими. Он потом и сам рассказывал, что счет его побед на любовном фронте шел на сотни. Так продолжалось до тех пор, пока актер не встретил женщину, ради которой решил полностью изменить свою жизнь!

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