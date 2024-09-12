Онлайн-кинотеатр Иви и режиссер Илья Ермолов подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве

Онлайн-кинотеатр Иви и режиссер Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Золотое дно», «13 Клиническая. Начало») подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве. Новый сериал в череде совместных проектов — триллер о мире подпольной трансплантологии «Хирург» (ранее известный под названием «Хищники»).

В первой представленной из него сцене зрители увидят, что подталкивает простых людей по собственной воле связаться с опасным миром «черной» трансплантологии. Для одних это способ спасти близких, для других — заработать деньги и обрести лучшую жизнь, а для одной из героинь сериала, Айжан, — закрыть огромные долги сбежавшего мужа.

Производством сериала занимается компания Team Films во главе с продюсером Теймуром Джафаровым. Продюсерами сериала со стороны Иви выступают Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева. Авторами сценария стали Станислав Иванов и Василий Клепацкий.

В сериале снялись Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Евгений Санников, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие.

Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остается лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой.

Илья Ермолов, режиссер-постановщик:

«Для онлайн-кинотеатра Иви я снял уже четыре проекта — «Разрешите обратиться», «Золотое дно», «13 Клиническая. Начало» и «Хирург». И я очень рад тому, что мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем наше сотрудничество — для меня это большая честь и ответственность».

Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви:

«Мы сотрудничаем с режиссером Ильей Ермоловым достаточно продолжительное время и уже сделали вместе несколько классных проектов. Нам близок подход Ильи к съемочному процессу, поэтому мы предложили ему сотрудничество на эксклюзивной основе. Уверены, впереди нас ждет еще много громких совместных работ — например, триллер «Хирург», который раскроет очень сложную, можно сказать, табуированную тему подпольной трансплантологии».