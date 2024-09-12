РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойUncategorisedОнлайн-кинотеатр Иви и режиссер Илья Ермолов подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве

Онлайн-кинотеатр Иви и режиссер Илья Ермолов подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве

editor
By editor
45
хирург

Онлайн-кинотеатр Иви и режиссер Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Золотое дно», «13 Клиническая. Начало») подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве. Новый сериал в череде совместных проектов — триллер о мире подпольной трансплантологии «Хирург» (ранее известный под названием «Хищники»).

В первой представленной из него сцене зрители увидят, что подталкивает простых людей по собственной воле связаться с опасным миром «черной» трансплантологии. Для одних это способ спасти близких, для других — заработать деньги и обрести лучшую жизнь, а для одной из героинь сериала, Айжан, — закрыть огромные долги сбежавшего мужа.

Производством сериала занимается компания Team Films во главе с продюсером Теймуром Джафаровым. Продюсерами сериала со стороны Иви выступают Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева. Авторами сценария стали Станислав Иванов и Василий Клепацкий.

В сериале снялись Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Евгений Санников, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие.

Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остается лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой.

Илья Ермолов, режиссер-постановщик:

«Для онлайн-кинотеатра Иви я снял уже четыре проекта — «Разрешите обратиться», «Золотое дно», «13 Клиническая. Начало» и «Хирург». И я очень рад тому, что мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем наше сотрудничество — для меня это большая честь и ответственность».

Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви:

«Мы сотрудничаем с режиссером Ильей Ермоловым достаточно продолжительное время и уже сделали вместе несколько классных проектов. Нам близок подход Ильи к съемочному процессу, поэтому мы предложили ему сотрудничество на эксклюзивной основе. Уверены, впереди нас ждет еще много громких совместных работ — например, триллер «Хирург», который раскроет очень сложную, можно сказать, табуированную тему подпольной трансплантологии».

Предыдущая статья
Чёрная пантера и Белый ворон: символика новой песни Филиппа Киркорова

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru