Онлайн-кинотеатр IVI объявляет шорт-лист питчинга сценаристов

Авторы отобранных проектов смогут защитить их перед представителями IVI Originals и лидерами киноиндустрии.

Организаторы питчинга сценаристов, нацеленного на поиск талантов среди молодых авторов, подвели предварительные итоги конкурса и сформировали шорт-лист из 7 сценариев, которые поборются за запуск своего проекта в девелопмент на IVI Originals.

В шорт-лист вошли:

«Нет сигнала», Алексей Понедельченко, Новосибирск;

«Шансон особой тяжести», Евгений Черняков, Москва;

«Список девушек, с которыми почти получилось», Святослав Святин, Домодедово;

«Восемь частей Анастасии», Анна Кривоносенко, Санкт-Петербург;

«Москва 2038», Михаил Лобода, Москва;

«Тёмные углы», Андрей Зотов, Магадан;

«Господи, как я хочу быть знаменитым», Алексей Карпов, Москва.

Авторы заявок из шорт-листа будут приглашены на питч, где они смогут представить свои проекты и получить комментарий от представителей IVI Originals и партнеров – лидеров сериальной индустрии: компаний «Среда», Star Media, Hype Film, ZoomProduction, INEYProduction, а также шоураннеров и сценаристов Андрея Золотарева, Алексея Казакова и других. Имя победителя, который получит главный приз – запуск своего собственного проекта в производство IVI Originals – будет объявлено после презентации работ.

Большинство сценариев пришло из Москвы и Московской области, второе место уверенно держит Санкт-Петербург. Сценарии приходили со всей России: из Владивостока, Сочи и Калининграда. Также работы присылали из других стран – есть, к примеру, из Праги, Киева и Минска.

«Мы получили много работ про бандитов и полицию, разводы и любовные истории. Неожиданным для нас стало обилие сценариев про загробную жизнь, небесную канцелярию, а также различных антиутопий про тёмное будущее. Один из таких проектов даже попал в шорт-лист. Ну а тем, кому предстоит выдержать очный питчинг, мы желаем удачи!», – говорит директор IVI Originals Вадим Соколовский.

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