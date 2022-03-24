Онлайн-кинотеатр IVI покажет драму «После меня» с Катрин Денев

С 25 марта в онлайн-кинотеатре можно будет смотреть психологическую драму «После меня» французского режиссера Эмманюэль Берко, неоднократной участницы Каннского кинофестиваля. Фильм с легендой французского кино Катрин Денев и Бенуа Мажимелем в главных ролях расскажет пронзительную историю Кристал и Бенжамена, которые проходят испытание тяжелой болезнью. Премьера драмы состоялась во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2021 году, на котором фильм стал одним из самых обсуждаемых.

Бенжамен преподает актерское мастерство и готовит своих учеников к поступлению в консерваторию. Неожиданно ему ставят страшный диагноз, и теперь ему вместе с матерью предстоит особый путь к принятию происходящего.

«Чтобы сыграть такую героиню, как Кристал, мне не понадобилось изучать конкретные ситуации, потому что все это я уже видела, — рассказала журналистам Катрин Денев. — В своей жизни я знала и потеряла многих людей. Поэтому роль Кристал была для меня полностью понятной и играть ее мне понравилось. В фильме «После меня» не так много диалогов, и несмотря на тему, я играла в сдержанных эмоциях. Но именно над этим – почти полным отсутствием эмоций в драматической картине – и было труднее всего работать».

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