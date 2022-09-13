Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере финального сезона киносторис «Подслушано»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере финального, третьего сезона киносторис «Подслушано», входящего в линейку KION Originals. Это продолжение молодежного криминального триллера о подростках, расследующих дело о похищении и убийствах школьников мистическим злодеем Падшим. Третий сезон будет доступен подписчикам 14 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

Третий сезон эффектно завершает интригу всего сериала, наконец раскрывая тайны вокруг Падшего. В конце второго сезона Джулс выбирается из плена маньяка, куда теперь попадают четверо ее друзей: Крест, Костя, Лика и Юра. Их подставил следователь Коблев, пошедший на сделку с убийцей, чтобы узнать тайны темной магии. Четверо друзей привязали к стульям, они мучимы жаждой и голодом, единственная возможность освободиться из плена — пойти на сделку с Падшим и выстрелить в своего друга из особого револьвера.

На свободе покалеченная Джулс не может спокойно сидеть дома, поэтому решает предать огласке дело об исчезновении подростков. В это же время мать убитого школьника Коли Марина вместе с членом организации NOX Денисом обыскивают места преступлений и наконец-то узнают, кем на самом деле является Падший, и чего он хочет добиться жестокими ритуалами над детьми.

Последний сезон «Подслушано» — это зрелищная кульминация интригующей истории. Легенды и мифы оказываются страшной реальностью: никто не хотел верить в то, что кто-тоуже много лет совершает преступления и избегает наказания.

Центром внимания сюжета все же остается дружба героев, которой приходится пройти проверку на прочность. Джулс предстоит выйти из оцепенения ради любимых, а ее друзьям — справиться со страхами и малодушием в критической ситуации.

Главные роли сыграли: Александр Новиков («Метод-2», «Домашний арест»), Егор Абрамов («Happy End», «Рашн Юг»), Валентина Ляпина («Закрытая школа», «Семейный бюджет»), Никита Патуев («Регби», «Любовь и монстры») и Кристина Корбут («Шестнадцать+», «Все смотрят на тебя»).

Шоураннеры — Илья Куликов и Аня Мирохина. Режиссер проекта — Алексей Петрашевич (“Джек and Чан»). Над сценарием финального сезона работала та же команда — Илья Куликов, Аня Мирохина и Василий Внуков. Продюсеры — Илья Куликов, Андрей Семенов, Максим Филатов.

Креативный продюсер — Наташа Исакова. Ведущий продюсер — Инна Дунаева.

Валентина Ляпина, актриса:

– Джулс становится другим человеком. Испытывает очень много боли, страданий. А вместе с ней и я. 2 и 3 сезоны совершенно отличаются от первого. Первый был скорее завязкой. А дальше будет много подробностей испытаний, проверка дружбы, внутренней силы, способности бороться. Так что зритель должен быть готов сопереживать.

Кристина Корбут, актриса:

– В новых сезонах Лика чувствует себя беспомощной, но ее спасает уверенность, что рядом есть друзья. Эти знания помогают ей дальше расследовать дело. При этом Лику сложно назвать сильной героиней, ей нужна поддержка взрослых, но не родителей, они же с «другой планеты». Она искренняя девочка, переживает за судьбы своих друзей, даже влюблена в одноклассника Ваню «Креста», но редко проявляет свои эмоции. Думаю, что зритель услышит и запомнит важные истины в «Подслушано»: отношения с близкими — это очень важно, всегда нужно говорить правду, иначе будут проблемы. Эта история про отношения детей и родителей, правду, разговоры и любовь.

Илья Куликов, шоураннер:

– Думаю, что каждый увидит в «Подслушано» свою историю: одного заинтересует детектив, другого настоящая подростковая дружба, а третьего цепочка порождения зла злом. Лично меня радует, что мы смогли показать ценность близких, доверительных отношений. Каждого может сохранить ощущение того, что он в этом мире не один, кто-то всегда готов ему помочь. Но лучший момент в сериале связан с осознанием героями того, что они пытаются поймать не обычного маньяка, а познавшего темную магию монстра. Именно тогда плоский, наш земной мир стал для них многомерным, где есть множество уровней.

Аня Мирохина, шоураннер:

– Для меня главной задачей было наглядно продемонстрировать зрителю-подростку-что на зло нужно отвечать добром. Всегда. Это моя личная философия, которую я транслирую. А с растущим, формирующимся человеком об этом крайне важно говорить.

Финальный сезон «Подслушано» выходит 14 сентября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

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