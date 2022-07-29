Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере комедии «Дикая». Главные роли в картине исполнили Таисия Вилкова, Алексей Кравченко, Ильяна Павлова, Игорь Савочкин и Амаду Мамадаков. Новый фильм режиссера Владимира Котта доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 29 июля.

Алена, главная героиня фильма, приезжает в Москву, мечтая стать успешной моделью. Она начинает карьерный путь с рекламы купальников, наблюдая, как одни ее коллеги по модельному цеху соглашаются на откровенные предложения «составить компанию мужчине», а другие

отправляются участвовать в реалити-шоу.

В то время как Алена строит карьеру, ее молодой человек в родном городе изменяет девушке с другой моделью. Стремясь отомстить бывшему парню, главная героиня на одной из вечеринок знакомится с респектабельным бизнесменом Егором. Новый избранник предлагает девушке пропустить конфетно-букетный период и сразу отправиться с ним на частном самолете в Ниццу. Но после нескольких часов полета Алена приземляется не на Лазурном берегу, а в далеком и холодном Якутске. У бизнесмена, как оказалось, здесь неотложные дела, а еще и законная супруга. Алена приходит в себя в окружении якутской тайги, оставшись в полном одиночестве.



Это увлекательная комедия о выживании в диких условиях — модель Алена к таким внешним обстоятельствам совершенно не готова. Вооружившись картой «Тройка», мобильным телефоном, который, естественно, не ловит, и губной помадой, девушка пытается выжить: противостоит дикой природе, пытается согреться подручными средствами и сориентироваться на местности, чтобы выйти, наконец, к свету цивилизации. В ходе своих странствий она встречает и жену горе-бизнесмена, которая, в отличие от Алены, отлично ориентируется в родных краях и знает тайгу как свои пять пальцев. Во второй части повествования Владимир Котт противопоставляет в лице двух женщин Москву и остальную, провинциальную Россию. На первый план выходит уже не борьба за жизнь, а сражение за место под солнцем — в самом широком понимании.

Роли в фильме исполнили Таисия Вилкова («Доктор Лиза»), Алексей Кравченко («Иди и смотри»), Ильяна Павлова («Иччи»), Игорь Савочкин («Капитан Волконогов бежал»), Амаду Мамадаков («Калашников»), Дмитрий Красилов («Дылды»), Сергей Двойников («Нелюбовь»), Ирина Безряднова («Крюк») и другие российские актеры театра и кино.

«Дикая» — новый полнометражный фильм режиссера и сценариста Владимира Котта, автора таких проектов как «Непослушник» и «Карп отмороженный». Над сценарием картины работали сам Владимир Котт и Константин Трофимов («Булки», «Доктор Свисток»). В российском прокате фильм показали в июне 2022 года.

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