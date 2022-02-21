Онлайн-кинотеатр KION выпускает второй сезон тревел-шоу Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает об эксклюзивной цифровой премьере второго сезона тревел-шоу блогера и ведущей Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги», которая состоится 26 февраля 2022 года.

«Блогеры и дороги» — реальная история путешествий по России в формате тревел-шоу. Компания популярных блогеров отправляется в самые разные уголки России. Их главная цель – получить необычный опыт и найти уникальных людей, о которых просто обязана узнать аудитория. Блогеры полетят и поплывут навстречу неожиданным и иногда опасным приключениям.

Второй сезон шоу будет состоять из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной локации. Герои посетят Урюпинск, Элисту, Майкоп и Кабардино-Балкарию. В каждой серии Настя Ивлеева с друзьями будет изучать новые места, пробовать традиционные блюда регионов, принимать участие в локальных развлечениях и знакомиться с местными уникальными мастерами, среди которых художники, иллюстраторы, повара, плотники и представители других интересных профессий.

Шоу «Блогеры и дороги» снято в live-формате: камеры почти не выключаются, поэтому в объектив попадает абсолютно все. Эпизоды начинаются буквально с посадки в самолет и загрузки в туристический автобус, фиксируются как радостные моменты, так и неприятные случаи – ничего не остается за кадром. Участники шоу делятся не только личным восприятием новых обстоятельств, в которых они оказались, но и интересными фактами о каждом из пунктов назначения.

В сериале приняли участие Настя Ивлеева (@_agentgirl), Эльдар Джарахов (@dlgreez), Виталий Парапатронов (@parapatronov), Юлия Гаврилина (@julia.gavrilina), Маша Миногарова (@minogarova), Ида Галич (@galichida), Роман Каграманов (@kagramana), Сергей Чертков (@cherocky), Дима Масленников (@dima_maslen), Карина Карамбэби (@karrrambaby) и музыкальный продюсер Slava Marlow (@slavamarlow).

Режиссерами проекта «Блогеры и дороги» – Настя Ивлеева и Марсель Калинин.

Настя Ивлеева — телеведущая, видеоблогер и продюсер. Всероссийскую известность ей принесла работа на телеканале «Пятница!» в качестве ведущей передачи о путешествиях «Орел и решка». С 2018 года – автор и ведущая собственного проекта AgentShow, куда приходят популярные культурные и интернет-деятели. Обладатель премии ТЭФИ. Героиня обложек ведущих глянцевых журналов и лицо международных брендов.

В июне 2021 года кинотеатральная версия проекта «Блогеры и дороги» выходила в российский прокат и показывалась в сети кинотеатров КАРО, став первым тревел-шоу на большом экране. Позднее первые эпизоды проекта появились на YouTube-канале Насти Ивлеевой и набрали в среднем по 2 миллиона просмотров.

29 января в онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивная цифровая премьера второго сезона проекта. Далее каждую субботу будет выходить по одной серии тревел-шоу.

Настя Ивлеева, блогер, автор и продюсер тревел-шоу: «Мой тревел-проект «Блогеры и дороги» стал одним из ярчайших приключений в прошлом году. Очень разные друзья, большая съёмочная группа и никаких комфортных условий! Мы сняли самое душевное тревел-шоу в стране. Премьера первого сезона состоялась на больших экранах по всей России. Событие было историческим: по сути, это был первый тревел-влог в кино! Теперь состоится долгожданная интернет-премьера уже второго сезона проекта в онлайн-кинотеатре KION! Я буду пересматривать шоу вместе с вами, потому что очень скучаю по тем дням. Путешествия по России особенно актуальны. Надеюсь, мы по-новому показали вам малую Россию и одно из мест, где мы побывали, вдохновит на поездку и вас».

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