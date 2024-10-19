Онлайн-кинотеатр KION завершил съемки лирической комедии «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе, Софьей Синицыной, Сергеем Газаровым, Мариной Зудиной и Егором Корешковым. Режиссер-постановщик сериала — Владимир Щегольков («Нежность-2», «Везёт», «Цербер»). Действие сериала разворачивается в Краснодарском крае, а именно в Сочи и Геленджике проходили съемки проекта – все локации органично вписаны в сценарий Владимира Щеголькова, Сергея Новикова и Натальи Милявской. Производством сериала онлайн-кинотеатр KION занимается вместе со «Студией Чеховъ».

У московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене.

В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь. Павел Прилучный, актер: Мне кажется, «Виноград» будет одним из ярких и интереснейших проектов 2025 года. Я благодарен онлайн-кинотеатру KION и замечательному режиссеру Володе Щеголькову, которые поверили, что я смогу создать этот образ и утвердили меня на главную роль. Съемки сериала проходили потрясающе. Большая часть снималась в Геленджике, и у меня была возможность взять с собой практически всю свою семью. Мы первый раз были в этом городе и остались под очень большим впечатлением. Локация, где проходили съемки, да и вообще виды там просто сумасшедшей красоты. Больше всего мне запомнилось «дикое место». Это отель с панорамными окнами в пол, которые выходят прямо на море. Какие там были закаты и рассветы!.. С нетерпением жду выхода сериала.

Владимир Щегольков, режиссер-поставщик, автор сценария, продюсер: «Зрителя ждет остроумная, душевная, неглупая история, над которой можно и посмеяться, и попереживать. Есть место мужской и женской дружбе, взглядам на одни и те же события. Надеюсь, что многие зрители в разных сценах узнают себя. Часто на съемках была актерская импровизация – актеры придумывали смешные реплики или действия. Например, в одной сцене Павел Прилучный предложил использовать песню, которой подпевает герой. В дальнейшем из этого вырос целый музыкальный номер в караоке».