Онлайн-кинотеатр Музея Победы пригласил на 11 показов

Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет в сентябре 11 бесплатных кинопоказов. Присоединиться к просмотру фильмов можно на сайте культурного учреждения https://victorymuseum.ru/.
«Сентябрьские показы приурочены к важным датам истории нашей страны, юбилейным годовщинам и памятным датам выдающихся соотечественников. Традиционно мы покажем картины киностудии «Мосфильм» и российского информационного агентства «Армия России», – рассказали в Музее Победы.
Первый показ осени приурочен ко Дню знаний. 1 сентября зрителей приглашают на просмотр фильма «Розыгрыш» о жизни московских школьников режиссера Владимира Меньшова. В день окончания Второй мировой войны, 3 сентября, виртуальные посетители увидят документальную ленту «Георгий Константинович Жуков», а ко Дню танкиста, который отмечается 10 сентября, пройдет показ фильма «Белый тигр» Карена Шахназарова.
Ряд онлайн-сеансов посвящен известным актерам. К 75-летию Игоря Костолевского онлайн-кинотеатр представит ленту «Тегеран-43», в день 85-летия Лидии Федосеевой-Шукшиной – пронзительную драму «Калина красная». Фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной в главной роли покажут к 90-летию артистки.
В августе этого года ушли из жизни выдающиеся актеры советского и российского кино. Музей Победы на своем сайте проведет показы в память о Герое Социалистического Труда, народной артистке СССР Юлии Борисовой, народной артистке СССР Вере Васильевой, народной артистке РСФСР Ирине Мирошниченко.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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