Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал съемки еще 20 новых проектов в 2022 году

Во втором полугодии 2022 года онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в съемки рекордное число проектов. За первые шесть месяцев онлайн-кинотеатр начал снимать 10 новых проектов, до конца года их число увеличится в три раза.

Среди художественных проектов в съемки запустят 13 новых сериалов и продолжений знаковых. Среди них – ожидаемый второй сезон сериала “Контакт” и третий сезон самого ожидаемого проекта “Мир! Дружба! Жвачка!”. Стартуют съемки и “Ресторана по понятиям – 2”. Среди продолжений зрители также вскоре увидят четвертый сезон комедийного сериала “Зема”.

Скоро в съемки запустится проект “Красный – 5”, который был представлен на фестивале “Пилот”. Также до конца года стартуют съемки комедии “Колотушка”, социального драмеди “Фарма”, детективной драмы “Тайга”.

В 2022 году PREMIER начнет снимать роуд-муви “5 копеек”, а также проекты “Гнать”, “Не дождетесь” и “Тяни, Сундук”. Подробности о каждом онлайн-кинотеатр сообщит позднее.

Помимо работы над художественными сериалами PREMIER готовится значительно расширить линейку документальных проектов. Будет снят документальный сериал о самом громком деле в истории России – “Романовы. Расстрел”, проект “Эверест”, “Me too на пуантах” и еще 4 документальных сериала.

В этом году PREMIER запустит в производство и новый анимационный проект “Внутренняя мимперия”.

Всего в 2022 году PREMIER запустит в съемки 30 оригинальных проектов, которые выйдут в онлайн-кинотеатре эксклюзивно.

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