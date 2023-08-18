Онлайн-кинотеатр PREMIER приглашает друзей на празднование своего 5-летнего юбилея!

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Онлайн-кинотеатр PREMIER приглашает друзей на празднование своего пятилетия, которое состоится в субботу, 26 августа. Свой первый юбилей PREMIER отметит в пространстве «Три вокзала. Депо». Желающих поздравить онлайн-кинотеатр ждет обширная развлекательная программа с полудня и до глубокого вечера.

На главной сцене будут организованы показы популярных сериалов PREMIER: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сама дура», «Тяни, Сундук!». Также гости увидят новинку – начало второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым, который выйдет на PREMIER только осенью.

Со зрителями пообщаются звезды сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Егор Абрамов и Федор Рощин. Также паблик-ток пройдёт с актрисами «Контакта» Ириной Паутовой и Равшаной Курковой.

В перерывах между кинопоказами гости смогут поучаствовать в тематических квизах и побороться за призы и подарки от PREMIER. А вечером гостей ждут большой юбилейный торт, танцы и сюрприз – диджей-сет от актера Александра Шульгина.

Также специально для гостей на дне рождения PREMIER известный актер Гоша Куценко выступит со своей музыкальной группой «ГК» и исполнит несколько песен.

При желании гости в любое время могут провести досуг на улице, где их ждет целый день конкурсов, эстафет, уличных игр. Особенным мероприятием станет создание картины-поздравления при участии художника-коллажиста и всех желающих присоединиться.

Юбилей PREMIER – это праздник для всей семьи, поэтому в этот день будет организована специальная детская зона. Здесь ребята примут участие в развлекательных викторинах, танцевальных играх, конкурсах рисунков. Дети смогут заглянуть за кулисы кинопроизводства и снимут свой первый мультфильм, попробуют создать первый мини-сериал или короткометражку, а также возьмут уроки основ актерского мастерства.

Где? Москва, Новорязанская улица 23, с. 5, «Три вокзала. Депо».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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