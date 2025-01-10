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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Онлайн-кинотеатр Wink теперь доступен в Беларуси

editor
By editor
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Wink расширяет географию присутствия — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров и ведущий оператор связи в Беларуси «Белтелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Начиная с сегодняшнего дня абонентам оператора доступны более 35 000 фильмов и сериалов из библиотеки Wink, в том числе проекты из линейки Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «ГДР», «Фишер»).

«В России Wink развивается не только как онлайн-кинотеатр, но и как экосистема развлечений. Сейчас абонентам ведущего оператора связи Беларуси стали доступны качественные фильмы и сериалы, но в будущем мы планируем расширить линейку предлагаемых продуктов. Очень рады выходу на белорусский рынок и продолжим двигаться в международном направлении», — подчеркнул генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин.

Оформить подписку на онлайн-кинотеатр могут абоненты «Белтелеком», которые пользуются доступом в интернет или пакетами услуг «ЯСНА» и «Семейный». Подключиться можно в мобильном приложении «Мой Белтелеком», онлайн-кабинете на сайте или в сервисном центре оператора. После этого пользователи получат доступ к личному кабинету на Wink и возможность настраивать до пяти профилей с персональными рекомендациями, а также загружать контент для просмотра офлайн. Новые абоненты «Белтелеком» смогут протестировать промо-подписку — 30 дней бесплатно.

«Мы рады объявить о запуске партнерской программы с онлайн-кинотеатром Wink. «Белтелеком» первым в стране открывает для своих абонентов доступ к обширной коллекции фильмов и сериалов, включая эксклюзивный контент Wink Originals. Это важное событие и для компании, и для наших пользователей: мы расширяем горизонты сотрудничества с крупнейшим медиасервисом, чтобы предложить клиентам самый разнообразный, интересный и качественный контент», — отметил генеральный директор РУП «Белтелеком» Алексей Ивашкин.

Переговоры между Wink и «Белтелеком» шли с начала 2024 года. Республика Беларусь стала второй страной за пределами России, где представлен онлайн-кинотеатр. С 2022 года Wink доступен жителям Армении.

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