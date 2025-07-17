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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0» открыт!

editor
By editor
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Заведующая Окуловского краеведческого музея им. Н. Н. Миклухо-Маклая Наталья Васильевна Арсеньева и Николай Миклухо-Маклай мл. Фото © пресс-служба Фонда им. Н.Н. Миклухо-Маклая
Заведующая Окуловского краеведческого музея им. Н. Н. Миклухо-Маклая Наталья Васильевна Арсеньева и Николай Миклухо-Маклай мл. Фото © пресс-служба Фонда им. Н.Н. Миклухо-Маклая

17 июля 2025 года, в день рождения выдающегося этнографа, Фонд им. Миклухо-Маклая открыл новый проект: «Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0». На родине выдающегося ученого-этнографа Николая Миклухо-Маклая (1846–1888 гг.) в Новгородской области и по всей стране в этот день празднуют День этнографа, а в г. Окуловка традиционно проходят Маклаевские чтения.

Мероприятие ежегодно собирает этнографов, молодых ученых-полевиков со всей России. Именно к этому знаменательному событию приурочен старт нового проекта на базе онлайн-музея Фонда им. Миклухо-Маклая. Онлайн-музей — это хорошо зарекомендовавший себя ресурс, предполагающий трансформацию экспозиции с обновлением и расширением содержания с учетом новых поступлений (150 предметов) и новейших технических возможностей.

Целями нового образовательно-просветительского проекта федерального масштаба «Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0» являются просвещение в сфере достижений россиян в исследовании региона Южных морей, углубление знаний в области истории, географии и этнографии через ознакомление с музейными коллекциями, воспитание молодежи в духе патриотизма.

Первая встреча автора проекта Н.Н. Миклухо-Маклая-мл. с заинтересованной аудиторией организована в краеведческом музее им. Н.Н. Миклухо-Маклая в г. Окуловка. Доклад посвящен старту нового проекта.

«Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0» — это современный музейный проект, призванный осветить историю исследования региона Южных морей россиянами через показ коллекции артефактов на онлайн-ресурсе. Ученые РАН и профильные педагоги помогут обеспечить связь науки с обществом, а контент, который скоро будет доступен для широкой общественности, особенно актуален в рамках дополнительного образования учащихся средней школы при рассмотрении тем, связанных с отечественными путешественниками, географическими открытиями, изучением материков и океанов.

Впервые коллекция предметов, имеющих высокую историко-культурную ценность, продемонстрирует жизнь и быт коренных народов Австралии, Новой Зеландии, Гавайев, Фиджи, Новой Каледонии, Соломоновых Островов, островов Тимор, Ява, Бали, Таити, Каролинских островов, острова Пасхи и, конечно, Новой Гвинеи.

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