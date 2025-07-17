«Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0» открыт!

17 июля 2025 года, в день рождения выдающегося этнографа, Фонд им. Миклухо-Маклая открыл новый проект: «Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0». На родине выдающегося ученого-этнографа Николая Миклухо-Маклая (1846–1888 гг.) в Новгородской области и по всей стране в этот день празднуют День этнографа, а в г. Окуловка традиционно проходят Маклаевские чтения.

Мероприятие ежегодно собирает этнографов, молодых ученых-полевиков со всей России. Именно к этому знаменательному событию приурочен старт нового проекта на базе онлайн-музея Фонда им. Миклухо-Маклая. Онлайн-музей — это хорошо зарекомендовавший себя ресурс, предполагающий трансформацию экспозиции с обновлением и расширением содержания с учетом новых поступлений (150 предметов) и новейших технических возможностей.

Целями нового образовательно-просветительского проекта федерального масштаба «Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0» являются просвещение в сфере достижений россиян в исследовании региона Южных морей, углубление знаний в области истории, географии и этнографии через ознакомление с музейными коллекциями, воспитание молодежи в духе патриотизма.

Первая встреча автора проекта Н.Н. Миклухо-Маклая-мл. с заинтересованной аудиторией организована в краеведческом музее им. Н.Н. Миклухо-Маклая в г. Окуловка. Доклад посвящен старту нового проекта.

«Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0» — это современный музейный проект, призванный осветить историю исследования региона Южных морей россиянами через показ коллекции артефактов на онлайн-ресурсе. Ученые РАН и профильные педагоги помогут обеспечить связь науки с обществом, а контент, который скоро будет доступен для широкой общественности, особенно актуален в рамках дополнительного образования учащихся средней школы при рассмотрении тем, связанных с отечественными путешественниками, географическими открытиями, изучением материков и океанов.

Впервые коллекция предметов, имеющих высокую историко-культурную ценность, продемонстрирует жизнь и быт коренных народов Австралии, Новой Зеландии, Гавайев, Фиджи, Новой Каледонии, Соломоновых Островов, островов Тимор, Ява, Бали, Таити, Каролинских островов, острова Пасхи и, конечно, Новой Гвинеи.