Онлайн-платформа обучения английскому Novakid анонсировала выход книги для детей «Академия Магии Новакид»

Онлайн-платформа английского языка для детей Novakid объявила о выходе своей первой книги «Академия Магии Новакид». Произведение написано в жанре фантастического детектива и предназначено для детей от 8 до 12 лет с любым уровнем владения английским. Автором книги стал молодой писатель-фантаст Егор Саксин.

Действие книги разворачивается на стыке двух миров: реального и фантастического. В центре сюжета – приключения мальчика Саши и его друзей: кошки Луны и пса Астро, изучающих искусство чародейства в волшебной «Академии Магии». Вместе герои путешествуют по магической вселенной, попадают в запутанные истории, пробуют себя в роли детективов и сражаются со зловредными проказниками-гремлинами. А еще заводят новых друзей и разучивают волшебные заклинания на английском.

Сюжет книги перекликается с образовательной программой Novakid. Персонажи «Академии Магии» также задействованы в обучающих играх и анимированных комиксах, дополняющих уроки на онлайн-платформе.

«Увлечь ребенка может только по-настоящему захватывающая история. Ни любовь к чтению, ни страсть к английскому языку невозможно привить с помощью скучных учебников, однотипных заданий или зубрежки. Мы придумали игровую образовательную вселенную «Академия Магии Новакид», чтобы изучение английского приносило нашим ученикам еще больше ярких эмоций. Уверены, эта увлекательная история займет достойное место в списке любимых книг вашего ребенка. И вдохновит на то, чтобы продолжить занятия в Novakid», — основатель Novakid, Максим Азаров.

«Академия Магии Новакид» уже переведена на восемь языков, включая японский, испанский и итальянский. В ближайшее время книга появится в продаже на крупнейших российских и международных книжных сервисах. Однако ее первыми читателями станут новые ученики Novakid: эксклюзивный доступ к книге они получат бесплатно.

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