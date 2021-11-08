Онлайн-платформа по изучению английского Novakid и Детское радио запускают игру «Ла-ла-ландия» и дарят 50 уроков английского

В музыкальной игре «Ла-ла-ландия» юным слушателям предстоит угадать перевод популярных песен на английском и побороться за один из сертификатов на занятия английским языком на онлайн-платформе Novakid. «Ла-ла-ландия» будет выходить в эфир по будням с 8 по 19 ноября с 15:00 (Мск) в интерактивной программе «Развиваемся вместе» на Детском радио.

В течение 10-ти выпусков игры в программе «Развиваемся вместе» юные знатоки английского должны будут дозвониться в прямой эфир Детского радио, послушать несколько строчек популярных песен английском и угадать, о чем в них поется. Самые находчивые и сообразительные получат в подарок 5 уроков английского языка на онлайн-платформе Novakid.

Параллельно с музыкальной игрой «Ла-ла-ландия» в Инстаграме Novakid пройдет образовательная игра. Novakid предложит подписчикам перевести несколько фрагментов из популярных песен с русского на английский язык и получить призы: мягкие игрушки, мармелад и другие подарки. Среди участников, которые напишут правильно переводы всех отрывков, случайным образом будут выбраны 2 победителя. Они также получат специальное приглашение в прямой эфир музыкальной игры «Ла-ла-ландия» на Детском радио. Имена двух счастливчиков объявят в Инстаграме Novakid 11 и 17 ноября.

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