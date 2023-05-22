Онлайн-сервис more.tv анонсировал начало съемок нового сериала «ФК Родина». Главную роль в криминальной спортивной комедии исполнил Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»). Режиссером проекта о мире, в котором правят местные уездные элиты, китайская мафия и всесильный криминальный авторитет, выступит Иван Плечев («Солдаут»). Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production («Трудные подростки») при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера состоится осенью 2023 года эксклюзивно на more.tv.

По сюжету провинциальная футбольная команда «Родина» в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

Иван Плечев, режиссер: «Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы, с одной стороны, полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, те эмоции, ту радость и страсть, которую всем дарит эта игра. На мой взгляд, этот киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка. Про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям».

В сериале снимаются Роман Евдокимов, Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов.

Съемками проекта занимается студия Prospect Production — создатели молодежного хита линейки more originals «Трудные подростки», который стал победителем таких престижных премий, как «Большая цифра», Национальная премия в области веб-индустрии и Effie Awards Russia.

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