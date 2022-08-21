OPEN CALL на осенний маркет современного искусства WIN-WIN

Заявки от художников, творческих объединений, галерей, студий, мастерских и издательств принимаются до 5 сентября (включительно). Результаты отбора будут объявлены не позднее 15 сентября. ⠀

Маркет современного искусства WIN-WIN состоится 8 и 9 октября.

Это совместная инициатива ЦСИ Винзавод и издательства Формат Один, направленная на поддержку арт-индустрии в части предоставления площадки для реализации произведений искусства. Посещаемость четвертого маркета WIN-WIN, прошедшего в мае 2022 года, составила более 8 000 человек.

Осенний WIN-WIN маркет входит в Программу дополнительных мер поддержки художественного сообщества от ЦСИ Винзавод. Для отобранных заявителей предусмотрено участие в маркете на льготных условиях. ⠀

Все подробности на сайте Центра современного искусства.

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