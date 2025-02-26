«Оперативная память»: в сети представили тизер-сцену из детективной драмы с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным

Майора оперативного розыска Багрышева (Андрей Смоляков) не радует перспектива уйти в отставку, но первые симптомы Альцгеймера приближают это событие с каждым днем. Спасением для легенды сыска становится молодой стажер Соломатин (Кузьма Сапрыкин): именно ему следователь передает свой опыт и делает его своей «оперативной памятью», помогающей сохранить знания в угасающем из-за болезни сознании. Вместе майор и его напарник возьмутся за расследование запутанных преступлений.

В первой тизер-сцене из сериала «Оперативная память» зритель увидит Багрышева и Соломатина в деле — опытный майор будет учить ретивого стажера на практике и предложит ему нырнуть в реку в качестве следственного эксперимента.

Производством проекта занималась компания «ВайТ Медиа». Режиссером-постановщиком выступил Сергей Попов, сценарий написали Денис Каймаков, Алексей Каранович и Игорь Шаров. Продюсерами стали Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева. Роли в картине исполнили Андрей Смоляков, Кузьма Сапрыкин, Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие.