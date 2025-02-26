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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Оперативная память»: в сети представили тизер-сцену из детективной драмы с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным

editor
By editor
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оперативная память - съемки
Фото © пресс-служба Иви

Майора оперативного розыска Багрышева (Андрей Смоляков) не радует перспектива уйти в отставку, но первые симптомы Альцгеймера приближают это событие с каждым днем. Спасением для легенды сыска становится молодой стажер Соломатин (Кузьма Сапрыкин): именно ему следователь передает свой опыт и делает его своей «оперативной памятью», помогающей сохранить знания в угасающем из-за болезни сознании. Вместе майор и его напарник возьмутся за расследование запутанных преступлений.

В первой тизер-сцене из сериала «Оперативная память» зритель увидит Багрышева и Соломатина в деле — опытный майор будет учить ретивого стажера на практике и предложит ему нырнуть в реку в качестве следственного эксперимента.

Производством проекта занималась компания «ВайТ Медиа». Режиссером-постановщиком выступил Сергей Попов, сценарий написали Денис Каймаков, Алексей Каранович и Игорь Шаров. Продюсерами стали Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева. Роли в картине исполнили Андрей Смоляков, Кузьма Сапрыкин, Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие.

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