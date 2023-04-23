Оперная певица Галина Войниченко выступила с концертом на открытии выставки «Арт Москва»

В Гостином Дворе открылась 20-я по счёту ярмарка классического, современного и ювелирного искусства «Арт-Москва». На одной площадке ярмарка объединила ключевых игроков арт-рынка — более 170 российских и зарубежных галерей.

Торжественный вечер, посвящённый открытию «Арт-Москвы», состоялся днём ранее и по традиции гостей приветствовали изысканной музыкальной программой. В центре — солистка Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой и Московского оперного дома, сопрано Галина Войниченко. Для своего выступления певица подобрала программу из классического репертуара, дополнив его современными композициями. «Я всегда очень тщательно подхожу к выбору репертуара для концертов, и здесь мне хотелось соединить эстетику художественного искусства с классической музыкой, подобрать сочинения, которые смогут оценить тонкие знатоки прекрасного. Я выбрала две классические арии — это "Поцелуй" Луиджи Ардити и вальс Мюзетты из оперы Пуччини "Богема". За современную часть отвечали произведения мюзиклового репертуара, в частности ария Кристин из оперы Э. Л. Уэббера "Призрак оперы", а также известные неаполитанские песни», – рассказала певица. За роялем – пианистка Илона Далецкая.

Свои стенды на выставке «Арт Москва» представляют четыре десятка ведущих отечественных галерей с произведениями современных авторов, включая неофициальное и концептуальное искусство, современную и классическую фотографию, коллекционный дизайн, современную скульптуру, кинетическое и цифровое искусство, ювелирные изделия и предметы интерьера. Также среди участников выставки — представили из Греции, Албании, Чехии, Ирана и других стран.

«Арт Москва» — главное событие года для покупателей и продавцов предметов искусства, коллекционеров и художников, продвинутых ценителей и просто тех, кто любит искусство. В Гостином дворе в эти дни можно будет увидеть работы Маковского и Рокотова, Гончаровой и Шагала, Кошлякова и Целкова. А еще пройтись по ювелирной улице с авторскими украшениями и посетить галерею дизайна.

«Арт Москва» завершает работу сегодня, 23 апреля.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.