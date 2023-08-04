«Оппенгеймер» вырвался в главные фавориты на «Оскар» за лучший фильм

Несмотря на то, что до очередной церемонии вручения премии «Оскар» остается более полугода, эксперты и критики уже потихоньку определяются с основными фаворитами на победы в различных номинациях.

Одной из самых престижных номинаций на «Оскар» является категория «Лучший фильм», и на церемонии вручения, намеченной на 2024-й год, явно будет множество достойных претендентов на данную статуэтку.

Главным же фаворитом на начало августа в «гонке» за «Оскаром» считается новая масштабная работа Кристофера Нолана «Оппенгеймер», посвященная создателю атомной бомбы. В основные претенденты на приз за лучший фильм картину уже успели определить и аналитики беттинг-сферы. В частности – эксперты букмекера Винлайн, в линии которого есть варианты для пари не только на спорт, но и на другие сферы человеческой деятельности. Открыв Винлайн официальный сайт, можно без труда отыскать «роспись» на победителя в номинации «Лучший фильм», и котировки на картину «Оппенгеймер» свидетельствуют о более чем 36% шансов на триумф.

К слову, в линии букмекера Винлайн есть и множество других вариантов для пари. А саму контору по праву считают одной из самых популярных и надежных. Эксперт в беттинг-индустрии Вячеслав Божко считает, что Winline входит в топ-3 российских букмекеров: «Winline — отличный букмекер, они не боятся давать новым игрокам простой и понятный фрибет, хотя рискуют получить убытки от бонус-хантеров. Плюс у них лучший пакет бесплатных спортивных трансляций в рунете. По продукту и масштабу маркетинга Winline в первой тройке букмекеров РФ».

Но вернемся к будущей премии «Оскар» за «Лучший фильм» в следующем году. Кто может составить реальную конкуренцию «Оппенгеймеру»? По мнению все те же беттинг-аналитиков Винлайн, ближе всех к фавориту в борьбе за награду будет фильм «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Те поклонники кинематографа и беттинга, которые хотят использовать свой Винлайн промокод для старых пользователей, чтобы сделать прогноз на победу в номинации «Лучший фильм» именно этой картины, уже заметили, что сейчас котировки свидетельствуют о 25% шансов на успех.

Примечательно, что не так давно именно картина Скорсезе считалась главным фаворитом на «Оскар» за лучший фильм. Но после мировой премьеры «Оппенгеймера» котировки резко изменились, так как работа Кристофера Нолана получила массу хвалебных отзывов от критиков и от простых зрителей, несмотря на то, что последним пришлось по три часа сидеть в кинотеатрах.

Не исключено, что в октябре этого года, когда в мировой прокат выйдет фильм «Убийцы цветочной луны», в котором снялась целая плеяда невероятных актеров во главе с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, ситуация вновь изменится уже в пользу более поздней картины. Но пока впереди в заочной гонке за приз в номинации «Лучший фильм» именно картина Нолана.

Из других работ, которые также с высокой вероятностью будут номинированы на «Оскар» за лучший фильм, отметим картины «Маэстро», «Барби» и «Дюна: Часть 2». Правда, котировки на победу этих кинематографических творений говорят о том, что по-настоящему вмешаться в борьбу за статуэтку с «Оппенгеймером» и «Убийцами цветочной луны» им будет крайне непросто.

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