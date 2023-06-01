Определен состав жюри конкурса молодых композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины»

Произведения участников Всероссийского творческого конкурса молодых композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины» будут оценивать видные деятели культуры и искусства. Конкурс проводится Российским музыкальным союзом (РМС) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Прием заявок на конкурс открыт с 1 мая. К участию приглашаются авторы патриотических песен на русском языке, написанных не ранее января 2022 года. Подать заявку можно через сайт проекта до 31 августа 2023 года. После этого начнется работа жюри в рамках отборочного этапа – до 25 октября судьи выберут 12 лучших композиций, которые прозвучат в финале.

Жюри проекта:

Алексей Рыбников – композитор, продюсер, народный артист РФ, художественный руководитель Театра Алексея Рыбникова, художественный руководитель театра «Градский Холл»;

Даниил Крамер – джазовый пианист, педагог, композитор, продюсер, народный артист РФ, действительный член Российской академии искусств;

Владимир Пресняков – композитор, исполнитель, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ;

Александр Клевицкий – генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ;

Владимир Шевельков – актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ;

Людмила Сироткина – начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ;

Лариса Назарова – генеральный директор Благотворительного фонда актеров, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств;

Александр Шаганов – поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням;

Александр Вулых – поэт, писатель, журналист, сценарист;

Сергей Сашин – поэт, либреттист.

Финальный гала-концерт конкурса, приуроченный ко Дню народного единства, состоится в Московском театре «Школа современной пьесы». По результатам проекта будет издан электронный нотный сборник, в который войдут 50 лучших патриотических песен.

Цели проекта – формирование площадки для творческих дебютов талантливых авторов, развитие песенного жанра и единого культурного пространства в сфере популярной музыки, сохранение духовно-нравственных ценностей и содействие патриотическому воспитанию граждан России.

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