Определены 60 финалистов Всероссийского креативного конкурса ART TEAM

Подведены итоги креативного конкурса ART TEAM, в финал которого вышло 60 участников из 22 регионов. Все они примут участие в очной образовательной программе, которая пройдет в Москве в период с 24 апреля по 4 июня в Академии «Высшая инженерная школа» РУТ (МИИТ). Конкурс проводится АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» в партнерстве с АНО «Креативная экономика», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Всего на конкурс было подано более 1000 заявок. Самыми активными регионами в этом году стали: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Новосибирская область, Свердловская область. Большинство финалистов представляют Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Самыми популярными темами среди участников, на которые было подано наибольшее количество заявок, стали: архитектура и урбанистика, искусство, образование.

Во время образовательной программы финалисты прослушают лекции, посвященные актуальным знаниям, необходимым в запуске и упаковке проектов: построение личного бренда, копирайтинг, управление проектами, основы маркетинга, ценообразование, ведение переговоров, создание контента в соцсетях и многое другое. Все лекции и интенсивы будут транслироваться в онлайн-режиме в официальной группе конкурса ART TEAM в ВК.

По итогам обучения участники защитят свои проекты перед экспертами. Онлайн трансляция питчинга будет вестись в официальной группе «Российская креативная неделя» в ВК, 4 июня.

До 30 июня на сайте проекта ART TEAM также будет доступен образовательный сериал - 14 интервью с экспертами из креативных индустрий, в которых они рассказывают о своем пути в профессии, особенностях карьерного развития на рынке, а также делятся лайфхаками о том, как войти и развиваться в своей индустрии.

Татьяна Шумова, руководитель проекта ART TEAM, Президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:

– В этом сезоне на конкурс было подано больше 1000 заявок со всей России. Это высокий показатель, демонстрирующий, что в России существует огромный креативный ресурс, талантливые молодые специалисты с яркими собственными проектами. Наш конкурс открывает для них широкие возможности в мире креативных индустрий. А образовательные интенсивы сделают процесс интеграции максимально интересным и комфортным.

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная Экономика», генеральный директор форума «Российская Креативная Неделя»:

– Результаты конкурса ART TEAM - прекрасное доказательство того, что в нашей стране не существует кризиса идей. В наших образовательных проектах мы видим совершенно другой тренд - креативные молодые специалисты готовы создавать и развивать проекты в России. У нас талантливые, активные, вовлеченные молодые люди, и наша задача, через подобные конкурсы, показывать молодежи в регионах, что их слышат, и что у них есть опция для реализации.

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