Определены художники Основного проекта IV Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА

ЦСИ Винзавод объявляет участников IV Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА, где будут представлены работы 38 российских и 16 зарубежных авторов.

Впервые биеннале выйдет в город, работы художников можно будет увидеть в Арт Квартале вдоль Яузской набережной, в ЦСИ Винзавод и на территории центра дизайна Artplay.

Художники основного проекта АРТМОССФЕРЫ определены в ходе открытого конкурса по оценке международного экспертного совета. Тема основного проекта биеннале в 2023 году: «Община: Партнерство – Коллективность – Утопия». По мысли куратора основного проекта Андрея Паршикова, именно общность, коллективность и партнерство стали важными элементами адаптации к новым условиям, благодаря которым художники биеннале попытаются осмыслить и заново обустроить окружающую их действительность.

В этом году экспертный совет АРТМОССФЕРЫ не ограничивал диапазон художественных форматов и художественных практик участников. В рамках биеннале будут представлены: муралы, граффити и паблик-арт, инсталляции, перформансы и театральные действия.

Хэдлайнерами основного проекта выступят болгарский райтер Xpome (Болгария), превративший рисовку своего имени по всему миру в невероятный эксперимент, коллектив DIAMONDS (Германия), уходящий корнями в берлинскую граффити сцену, подготовит масштабный мурал с фирменными графическими экспериментами. Команда DOMA Collective (Аргентина) удивит технологичной городской инсталляцией, посвященной неизмеряемости времени, а кроссовер-проект Monolog Gallery (Сербия) построит мост между Москвой и Белградом в серии прямых эфиров, посвященных преобразованию городской среды.

В основном проекте также примут участие ARIS ONER (Германия), Matteo Ceretto Castigliano (CT) (Италия), Amaro (Бразилия), Pablo Harymbat (Аргентина), IHAR (Беларусь), Варенъйе организм (Израиль), GAYA SOFO (Армения), Мария Боковня (Германия), Daria Goffman (Армения), Filip Radonjic (США/Сербия), Neon Spidertag (Испания), Акоп Балаян (Armenian Center of Experimental and Contemporary Art (NPAK) (Армения).

Среди проектов российских участников: скульптура Миши Most, зеркальный калейдоскоп от Артема Стефанова, посвященный ускользающему восприятию реальности, арт-объект Саши Фроловой, текстовый мурал концептуалиста Владимира Абиха, а также видео-арт от Дмитрия Венкова, инсталляция Григория Орехова и уличная постановка от команды ГАЦТК им. С.В.Образцова.

Другие участники основного проекта: Анастасия Литвинова (Москва), дуэт ЗЭТВИНС (Белгород), Саша Браулов (Санкт-Петербург), Надетый хвост и художник Эльдар Ганеев (Группировка ЗИП) (Москва-Краснодар), Любовь Винк (Красноярск), Филипп Киценко (Москва), Маша Смородина (Москва), Алена Троицкая и Ксения Шарапова (Москва-Кипр), Fork (Москва), Александр Гущин (Екатеринбург), Арт-группа Муха (Самара), KTK (Москва-Спб-Екб), Аня, приём! (Хабаровск), Анна Тарарова (Москва), Елена Холодова (Москва), Александра Кузнецова (Москва), Озерки, Андрей Шкарин и Мария Ефимова (Москва), Галина Андреева (Москва), Красил Макар (Екатеринбург), Двадцать два (Москва), Новые городские художники, Иван Волков (Протвино), Фрукты Врукты (Пермь).

«Два года назад АРТМОССФЕРА получила постоянную институциональную поддержку от ЦСИ Винзавод, стала его частью. Исторически АРТМОССФЕРА – большая коллективная выставка, с параллельной программой и спецпроектами. В этом сезоне мы возвращаем смотру его изначальную задумку – уличное искусство должно жить в городской среде, в открытом пространстве. Участие Винзавода в проекте, в том числе сказалось на итоговом списке участников, сегодня это не только представители субкультуры, но и современные художники. Мы расширили формат. АРТМОССФЕРА сегодня это и росписи и муралы, и объекты скульптуры, видеоарт, перформансы, а также театральные постановки. Впервые АРТМОССФЕРА становится настолько мультидисциплинарной», – говорит Сабина Чагина, арт-директор ЦСИ Винзавод и художественный руководитель биеннале IV Биеннале уличного искусства АРТМОСCФЕРА.

Одним из флагманских событий Биеннале станет проект НЕТСТЕН совместно с Москомархитектурой: художникам АРТМОССФЕРЫ отдадут стену вдоль ж/д путей по дороге в Центр современного искусства Винзавод. Спецпроекты будут показаны на территории Центре дизайна Artplay.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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