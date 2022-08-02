Определены номинанты Национальной премии «Музыкальное сердце театра» и обладатель Гранд-премии за выдающиеся творческие достижения!

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» – единственная российская общественная инициатива, которая занимается развитием отрасли современного музыкального театра: популяризацией отечественных произведений, выявлением новых идей и форм, поддержкой молодых российских авторов и исполнителей. В разные годы участниками и лауреатами Премии становились деятели искусств, которые сейчас входят в театральную элиту страны. Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив и Минкультуры РФ c 2021 проект начал проводиться ежегодно в одном из регионов России по принципу ротации, что отвечает задаче устойчивого развития территорий. В прошлом году фестиваль в Новосибирске посетили более 3700 зрителей. В 2022 году столицей музыкального театра станет Екатеринбург.

Экспертный совет премии вынес решение по номинационному листу 2022 года:

«Великий Гэтсби», Новосибирский музыкальный театр

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Наталья Индейкина;

Лучший текст песен (автор/перевод) – Константин Рубинский;

Лучшая музыка (композитор) – Владимир Баскин;

Лучший музыкальный руководитель – Александр Новиков;

Лучший дирижёр – Александр Новиков;

Лучшее пластическое решение (хореограф) – Татьяна Безменова;

Лучшая сценография (художник-сценограф) – Елена Вершинина;

Лучшие костюмы (художник по костюмам) – Елена Вершинина;

Лучшее световое оформление (художник по свету) – Ирина Вторникова;

Лучшая исполнительница роли второго плана – Анастасия Качалова (Миртл Уилсон);

Лучший исполнитель роли второго плана – Никита Воробьёв (Ник Карруэй);

Лучшая исполнительница главной роли – Анна Ставская (Дейзи Бьюкенен);

Лучший исполнитель главной роли – Александр Крюков (Джей Гэтсби);

Лучший режиссер – Наталья Индейкина;

Лучший спектакль.

«Дорогой мистер Смит», Государственный драматический театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург)

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Мария Кузнецова (перевод);

Лучшая сценография (художник-сценограф) – Вячеслав Окунев;

Лучшее световое оформление (художник по свету) – Глеб Фильштинский;

Лучшая исполнительница главной роли – Юлия Дякина (Джуди Эббот);

Лучший исполнитель главной роли – Иван Ожогин (Джарвис Пендлтон);

Лучший режиссер – Алексей Франдетти;

Лучший продюсер – Виктор Минков;

Лучший спектакль.

«Кабаре Терезин», ИП Шейнин (Москва)

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Нина Чусова;

Лучший текст песен (автор/перевод) – Игорь Писарский (перевод);

Лучшая оркестровка (аранжировщик) – Сергей Дрезнин;

Лучшая исполнительница главной роли – Мария Биорк (Ханна), Мириам Сехон (Илзе Вебер);

Лучший исполнитель главной роли – Константин Соколов (Карел);

Лучший режиссер – Нина Чусова;

Лучший продюсер – Евгений Белов, Михаил Шейнин;

Лучший спектакль.

«Летучий корабль», Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство»

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Светлана Горшкова;

Лучшая оркестровка (аранжировщик) – Евгений Астафуров;

Лучшие костюмы (художник по костюмам) – Ольга Шагалина;

Лучший исполнитель роли второго плана – Дмитрий Литвинцев (Полкан);

Лучшая исполнительница главной роли – Елена Симонова (Забава);

Лучший исполнитель главной роли – Андрей Григорьев (Ваня);

Лучший режиссер – Светлана Горшкова;

Лучший спектакль для детей и подростков.

«Моя прекрасная леди», Театр музыкальной комедии (Санкт-Петербург)

Лучший музыкальный руководитель – Андрей Алексеев;

Лучший дирижёр – Андрей Алексеев;

Лучшее пластическое решение (хореограф) – Надежда Калинина;

Лучшая сценография (художник-сценограф) – Владимир Фирер;

Лучшее световое оформление (художник по свету) – Гидал Шугаев;

Лучшая исполнительница роли второго плана – Валентина Кособуцкая (Миссис Пирс);

Лучший исполнитель роли второго плана – Владимир Ярош (Хью Пикеринг), Павел Григорьев (Альфред Дулиттл);

Лучшая исполнительница главной роли – Вера Свешникова (Элиза Дулиттл);

Лучший исполнитель главной роли – Владимир Садков (Генри Хиггинс);

Лучший режиссер – Григорий Дитятковский;

Лучший продюсер – Юрий Шварцкопф;

Лучший спектакль.

«Преступление и наказание», «Рэп-театр» (Москва)

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Захар Насакин, Лев Киселев;

Лучший текст песен (автор/перевод) – Лев Киселев;

Лучший исполнитель главной роли – Илья Додылин (Родион Раскольников);

Лучший режиссер – Захар Насакин;

Лучший продюсер – Татьяна Сафонова;

Лучший спектакль.

«Путешествие Голубой Стрелы», Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь»

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Николай Голь;

Лучшая музыка (композитор) – Ирина Брондз;

Лучший музыкальный руководитель – Ирина Брондз;

Лучшая оркестровка (аранжировщик) – Семён Чебышев;

Лучшая сценография (художник-сценограф) – Олег Молчанов;

Лучшие костюмы (художник по костюмам) – Олег Молчанов;

Лучшая исполнительница роли второго плана – Анна Балобанова (Тереза);

Лучший исполнитель роли второго плана – Александр Якименко (Франческо);

Лучший спектакль для детей и подростков.

«Путешествие муравьишки, или От рассвета до заката», Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Вадим Жук;

Лучший текст песен (автор/перевод) – Вадим Жук;

Лучшая сценография (художник-сценограф) – Ирина Долгова;

Лучшие костюмы (художник по костюмам) – Ирина Долгова;

Лучший режиссер – Анна Снегова;

Лучший спектакль для детей и подростков.

«РОК», Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово)

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Михаил Марфин;

Лучшая музыка (композитор) – Ким Брейтбург;

Лучший музыкальный руководитель – Ким Брейтбург;

Лучший дирижёр – Татьяна Терещенко;

Лучший исполнитель роли второго плана – Олег Брылев (Антиквар, Нотариус);

Лучший исполнитель главной роли – Владимир Жуков (Валентин Репнин);

Лучший режиссер – Ким и Валерия Брейтбурги;

Лучший продюсер – Ким Брейтбург;

Лучший спектакль.

«Семейка Аддамс», Тюменский драматический театр

Лучший текст песен (автор/перевод) – Юлия Дякина (перевод);

Лучшее пластическое решение (хореограф) – Анатолий Войнов, Ирина Кашуба;

Лучшая сценография (художник-сценограф) – Мария Утробина;

Лучшие костюмы (художник по костюмам) – Мария Утробина;

Лучшее световое оформление (художник по свету) – Иван Виноградов;

Лучшая исполнительница роли второго плана – Жанна Сырникова (Элис Аддамс);

Лучшая исполнительница главной роли – Софья Илюшина (Мортиша Аддамс);

Лучший исполнитель главной роли – Александр Кудрин (Гомес Аддамс);

Лучший режиссер – Дарья Борисова;

Лучший продюсер – Сергей Осинцев.

«Сирано де Бержерак», Театр мюзикла Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург)

Лучший текст песен (автор/перевод) – Константин Рубинский;

Лучшая музыка (композитор) – Владимир Баскин;

Лучший музыкальный руководитель – Елена Захарова;

Лучший исполнитель главной роли – Илья Жирнов (Сирано де Бержерак);

«Труффальдино», Краснодарский музыкальный театр (Творческое объединение «Премьера» им. Л. Гатова)

Лучшие костюмы (художник по костюмам) – Ирина Долгова;

Лучшая исполнительница роли второго плана – Карина Петровская (Бригелла);

Лучший исполнитель главной роли – Роман Вокуев (Труффальдино);

Лучший режиссер – Александр Мацко.

«24 часа из жизни женщины», Театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой (Москва)

Лучшая пьеса (автор/перевод) – Максим Сапрыкин;

Лучший текст песен (автор/перевод) – Максим Сапрыкин;

Лучшая музыка (композитор) – Сергей Дрезнин;

Лучший исполнитель роли второго плана – Евгений Вальц (Рассказчик);

Лучшая исполнительница главной роли – Лада Марис (Миссис К.).

В этом году Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения присуждается советскому и российскому поэту, прозаику и сценаристу, автору стихов к песням для театра и кино, мастеру мюзикла Юрию Ряшенцеву.

Максим Дунаевский, президент фестиваля:

– Юрий Ряшенцев – выдающийся российский поэт, блистательно владеющий словом. Он уникальный стилист, драматург, чувствующий язык времени, характер и условия действия, атмосферу происходящего. В музыкально-театральных произведениях Юрия Евгеньевича создается огромное разнообразие и абсолютная неповторимость поэтики.

Ряд наших мюзиклов уже стали классикой российского театра и кино, а многие песни из них обрели большую популярность благодаря ярчайшему таланту поэта. Его вклад в развитие нашего мюзикла неоценим!

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского в 2022 году пройдет с 18 по 28 ноября в Екатеринбурге. В основе проекта – фестиваль лучших российских спектаклей современного музыкального театра, лаборатория с последующим питчингом и торжественная церемония награждения победителей премии. В этом году организаторы проекта усилили программу за счет расширения лабораторной секции с участием молодых актеров из регионов, дополнительной программой музыкальных спектаклей с участием юных актеров, а также круглым столом «Перспективы развития музыкального театра в России». Этот масштабный проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Музыкальное сердце театра» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Свердловской области, Союза Театральных Деятелей и является участником конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

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